MENORCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Maó, Héctor Pons, y el 'número dos' de la lista del PSOE al Congreso por Baleares, Marc Pons, han explicado este miércoles que una de las propuestas del PSOE para seguir avanzando en la transición energética es la electrificación de Menorca y, concretamente, del puerto de Maó.

En total, los socialistas han señalado que el Gobierno central tiene prevista una inversión de más de 300 millones de euros para la isla.

Héctor Pons ha destacado que Maó es una ciudad portuaria y ha expresado su deseo de que siga teniendo un puerto activo.

"Por eso, debe ser compatible con el equilibrio y la calidad de vida en la ciudad. Para ello, hay dos cuestiones fundamentales: por un lado, el ruido que genera la actividad portuaria y, por otro, la contaminación. Por este motivo, es importante avanzar en la electrificación del puerto para que los barcos que lleguen puedan desconectar sus motores y evitar así las emisiones contaminantes", ha indicado.

Por su parte, Pons ha afirmado que el puerto de Maó debe estar libre de emisiones. "Para ello necesitamos avanzar en la transformación del modelo energético", ha argumentado.

La planificación aprobada, que se publicará en los próximos días en el BOE, establece una inversión de 289 millones de euros, de los cuales 255 millones se destinarán directamente al segundo enlace eléctrico entre Mallorca y Menorca, mientras que los 34 millones restantes se dedicarán a la repotenciación de las subestaciones de Ciutadella y Mallorca. A estos 289 millones de euros se sumarán otros 11,5 millones para la subestación de Maó.

Pons ha defendido que esta actuación permitirá que todos los barcos, incluidos los cruceros y los ferris que atraquen en el puerto de Maó, puedan conectarse a la red eléctrica y tengan garantizado el suministro, sin que ello implique un incremento de la producción de la central del puerto de Maó, que funciona con combustibles fósiles. De este modo, la electricidad procederá del segundo enlace eléctrico y de las baterías de Es Mercadal.

Esto permitirá que los barcos utilicen energía eléctrica y, al mismo tiempo, se reduzcan las horas de funcionamiento de la central del puerto.