El PSOE de Calvià alerta de la aparición de goteras "peligrosas" en el CEIP Ses Quarterades

Una de las goteras aparecidas en un aula del CEIP Ses Quarterades. - PSOE DE CALVIÀ

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha alertado de la aparición de goteras "peligrosas" en diferentes aulas y espacios comunes del CEIP Ses Quarterades.

La situación, ha señalado el partido en un comunicado, supone un riesgo para la seguridad del alumnado, del profesorado y de todas las personas que utilizan a diario el centro educativo.

Las lluvias derivadas del temporal que está afectando al municipio, según los socialistas, han agravado el estado de unos tejados que ya estaban deteriorados, con filtraciones que son visibles en distintas zonas del centro.

Desde el grupo municipal han recordado que existe un proyecto incluido dentro de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Calvià y la Conselleria de Educación y Universidades cuyas obras debían haberse iniciado el año pasado.

Sin embargo, han lamentado, a día de hoy no se ha actuado "con la urgencia necesaria" pese a que la información que llega desde el centro y las imágenes que se están difundiendo "dejan claro que se trata de una actuación urgente y necesaria que no puede dilatarse más en el tiempo".

"No estamos hablando de un proyecto pendiente de planificar, sino de una actuación que el propio Ayuntamiento anunció que debía empezar en 2025. La situación es grave, es urgente y se está poniendo en riesgo a la comunidad educativa", ha indicado la portavoz de los socialistas, Nati Francés.

El regidor Borja Martorell, por su parte, ha llamado a no "seguir dilatando" la ejecución de unas obras "imprescindibles". "No hablamos de mejoras, hablamos de seguridad y de responsabilidad política", ha incidido.

El PSOE de Calvià ha asegurado que la indignación del centro educativo "es evidente" y que las familias de los alumnos están "muy preocupadas" porque temen por la seguridad de los usuarios del colegio.

DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los socialistas han sostenido que este caso no es un hecho aislado sino que forma parte del "deterioro progresivo y generalizado" que padecen los servicios públicos desde que el Ayuntamiento está gobernado por el PP y Vox.

La semana pasada, han recordado, ya denunciaron los "graves problemas de mantenimiento y desorganización" en las piscinas municipales. A ello se le suma, han añadido, los problemas con la caldera sufridos recientemente en el CEIP Galatzó.

Es por ello que han exigido al equipo de gobierno municipal una actuación inmediata y responsable para garantizar la seguridad en los centros educativos y en el conjunto de los servicios municipales.

"No se puede jugar con la seguridad de alumnos, alumnas y personal educativo. Calvià no merece unos servicios públicos deteriorados por la mala gestión del PP y Vox", han sentenciado los socialistas.