El PSOE de Calvià critica la venta de una docena de viviendas municipales al Ibavi

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha criticado la venta de un total de 12 viviendas municipales al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y ha acusado a PP y Vox de desmantelar el parque municipal.

En un comunicado, los socialistas han recordado que en 2015 estas viviendas no son "un logro" del actual gobierno municipal y que fueron encontradas "cerradas y abandonadas" desde hacía años. "Fue un gobierno socialista quien las recuperó, las amuebló y las puso al servicio de la ciudadanía mediante alquiler social", han indicado.

La portavoz del PSOE Calvià, Nati Francés, ha desmentido las afirmaciones realizadas por el equipo de gobierno y ha negado que las viviendas estuvieran okupadas.

"No hubo ocupación ilegal. Lo que sí hubo fueron casos de morosidad. Todo este proceso estuvo condicionado por la pandemia, que paralizó contratos, obras y procedimientos administrativos", ha recordado.

Francés ha recordado que la intención del anterior gobierno municipal era rehabilitar estas 12 viviendas y destinarlas a alquiler protegido.

"PP y Vox se ha cargado este modelo. En lugar de apostar por el alquiler protegido y por mantener vivienda pública en manos del Ayuntamiento, optan por vender patrimonio público en plena crisis habitacional", ha criticado Francés.

La portavoz socialista también ha criticado la operación desde el punto de vista económico y social, ya que se trata de una venta cercana a los dos millones de euros sin que el gobierno municipal haya explicado en qué va a invertir ese dinero ni cómo esta decisión ayudará a mejorar el acceso a la vivienda en Calvià.

"El problema de la vivienda no se soluciona vendiendo patrimonio público", ha concluido Francés.