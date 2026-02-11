El PSOE de Calvià exige la apertura del centro de día de Palmanova tras más de dos años de "dejadez política"

Miembros del PSOE de Calvià, frente al centro de día de Palmanova. - PSOE DE CALVIÀ
PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Calvià ha exigido al Ayuntamiento la apertura inmediata del centro de día de Palmanova tras más de dos años cerrado por "dejadez política", ya que la infraestructura está construida.
Los socialistas, en un comunicado, han considerado "inaceptable" que tras casi toda una legislatura el equipo de gobierno conformado por el PP y Vox "vuelvan a anunciar inversiones sin concretar cuándo abrirá realmente el centro".
"Que se dejen de fotos y anuncios vacíos y digan claramente cuándo van a abrir el centro de día de Palmanova. La gente mayor de Calvià no puede esperar más", ha señalado la portavoz del grupo municipal socialista, Nati Francés.
La regidora ha recordado que el centro de día fue impulsado y construido "gracias a gobiernos progresistas" en el Ayuntamiento de Calvià, el Consell de Mallorca y el Govern balear, y que ha permanecido cerrado bajo gobiernos del PP y Vox en todas estas instituciones.
"No han puesto un céntimo para que este centro exista. Lo construyeron gobiernos progresistas y lo han tenido cerrado ellos durante más de dos años", ha incidido.
Francés, además, ha recriminado al Ayuntamiento que, ahora que se acercan las elecciones municipales, anuncien su intención de abrirlo sin dar una fecha concreta.
Los socialistas han advertido de que mantener cerrado un servicio esencial como un centro de día supone un grave perjuicio para las personas mayores y sus familias.
"Calvià necesita este centro abierto ya. No dentro de unos meses ni en clave electoral", ha concluido la portavoz.