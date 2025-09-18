El PSOE cree que la amonestación deja a Núria Riera en una situación política "insostenible" y pide a Galmés su cese

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca cree que la amonestación con que se ha resuelto el expediente a la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, por presuntas irregularidades en el cumplimiento de los términos de su compatibilidad laboral, deja a la 'popular' en una situación política "insostenible".

"Ya no queda esperar más que su destitución como portavoz, la renuncia al acta de consellera y la devolución de las cantidades de dinero público cobradas de manera ilegal durante los 26 meses de legislatura, cuando ha acumulado la totalidad del salario de funcionaria con el 75 por ciento del salario de portavoz, unos 120.000 euros de más", han señalado los socialistas en un comunicado.

La portavoz del PSOE en el Consell, Catalina Cladera, ha hecho hincapié en que el informe que se ha conocido este jueves confirma que Riera se ausentó de su puesto de trabajo en "repetidas ocasiones" para hacer trabajos políticos que no estaban incluidos dentro de la legalidad. "La situación de Riera es insostenible", ha insistido.

Cladera considera probado que Riera no solo no renunció a una parte de su salario de funcionaria para dedicarse a la portavocía, sino que hizo lo contrario, que el presidente insular, Llorenç Galmés, le subiera su dedicación hasta el 75 por ciento del salario.

Riera, ha indicado la socialista, ha compatibilizado la percepción de dos salarios públicos, lo que supone que dos administraciones públicas han pagado un salario global equivalente a una jornada de 14 horas diarias por cinco días a la semana, unos 130.000 euros anuales por una jornada del 175 por ciento, "para convertir a Riera en la política mejor pagada de Baleares, muy por encima de Prohens y Galmés".

Según Cladera, se trata de una práctica prohibida expresamente por la legislación laboral. "En la actitud de Riera concurre el dolo, por haber incrementado su percepción a sabiendas de que era imposible cumplir sus responsabilidades laborales", ha reiterado.

"No se trata solo de abandonar su puesto de trabajo para participar en tertulias políticas en IB3. Riera ha abusado de las arcas de la Comunidad Autónoma y del Consell. Esto es ilegal e inmoral", ha recalcado Catalina Cladera.

La portavoz socialista ha criticado igualmente la "poca diligencia" del Govern en el trámite del informe administrativo, que se encargó el pasado mes de febrero.

Así, los socialistas han pedido que se remita todo el expediente, el informe y las alegaciones presentadas a los partidos de la oposición para saber cuál ha sido la participación de las conselleras Antònia Estarellas y Catalina Cabrer, así como de la presidenta del Govern, Marga Prohens, "ante la evidencia de la dilación en la tramitación, que ha provocado que algunas de las pruebas presentadas se hayan estimado como prescritas".