PSOE critica la anulación del procedimiento para las 500 nuevas licencias turísticas en edificios protegidos en Mallorca

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este martes la anulación del procedimiento para poner a disposición las 500 nuevas licencias para plazas turísticas en edificios declarados bien de interés cultural o protegidos en Mallorca, medida anunciada el pasado 17 de julio por el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez.

"Tres semanas después y tras haberse cursado varias solicitudes para adquirir estas plazas, el procedimiento fue anulado por una resolución del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos --dependiente del departamento de Turismo del Consell de Mallorca--", ha criticado el Grupo Socialista.

Según han explicado en nota de prensa, la causa oficial de la anulación fue un "defecto" en el funcionamiento de una de los dos direcciones electrónicas propuestas para acceder al proceso de adquisición, "que dejaría en desigualdad a los aspirantes de la compra". Este proceso, que no contemplaba concurrencia competitiva, otorgaba prioridad al primero que reservaba plaza.

En este sentido, el conseller del Grupo Socialista, Andreu Serra, ha reclamado "transparencia y explicaciones" a Rodríguez ante este incidente, que considera parte de un proceso "ya de por sí polémico", al implicar "seguir creciendo en plazas turísticas en Mallorca".

Serra ha añadido que, además de la polémica sobre la política turística, marcada por lo que califica como "hipocresía" al fomentar la masificación turística mientras se realizan "pomposas e inútiles muestras en sentido contrario", ahora se suma esta anulación repentina de un proceso ya en marcha.

Por ello, ha exigido que Rodríguez aporte pruebas "plaza por plaza, de las que se han dado de baja y que dotan el nuevo contingente", en referencia a la afirmación del conseller de que "no hay crecimiento de plazas turísticas y las 500 plazas no eran nuevas".

Asimismo, Serra ha señalado que el conseller insular de Turismo debería "tener la misma prisa para explicar la anulación del procedimiento que tuvo hace un mes para anunciar que lo ponía en marcha".

El conseller socialista también ha expresado su desconfianza hacia un proceso cuyo criterio de adjudicación era "rigurosamente por orden de registro de las peticiones de compra". "No nos gustaría pensar que la anulación pudiera estar relacionada con algún caso concreto que haya quedado sin plazas", ha añadido.

Serra ha calificado la gestión de Rodríguez durante estos dos años como "errática y sectaria", lo que, según él, genera "todas las sospechas ante este caso".