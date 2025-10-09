PSOE critica que el PP quiera reprobar a Marc Pons: "Una maniobra para desviar la atención de los intereses de Lafuente"

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca ha criticado la petición del PP de reprobar al diputado socialista Marc Pons en el pleno insular, al considerar que se trata de "una clara maniobra para desviar la atención de los intereses particulares" del conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la modificación de la ley de puertos.

En una nota de prensa este jueves, la formación socialista ha señalado que Lafuente es el responsable de las obras ejecutadas en el puerto de Fornells.

Por tanto, según el PSOE, si los resultados de la auditoría indican que existen deficiencias, "la responsabilidad es suya y es él el que tiene que dar explicaciones". "El PP no puede trasladar la responsabilidad a otras personas", han criticado.

Así, los socialistas han pedido la comparecencia del conseller en el Parlament para explicar porqué recepcionó las obras si existían desperfectos. A su parecer, esta comparecencia es una oportunidad para "aportar transparencia y esclarecer responsabilidades".

"Queda claro que Lafuente no solo tiene un problema con el puerto de Fornells, sino con el puerto de Addaia, donde tiene intereses particulares que tienen que ser explicados de forma inmediata", han reclamado.