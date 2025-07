El PSOE defiende que el techo vehicular sea menor al que propone el Consell de Menorca

MENORCA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido este viernes que el techo vehicular que propone el Consell de Menorca para limitar la entrada de vehículos en la isla a partir de 2026 es demasiado alto y ha solicitado que se reduzca.

Según el estudio de capacidad de carga presentado este jueves por la institución insular, el límite fijado de 120.000 vehículos como techo "coincide con el volumen de tráfico registrado durante los meses de verano de los últimos años, precisamente cuando los menorquines han expresado su rechazo y malestar por lo que supone este exceso en las carreteras".

El secretario general, Pepe Mercadal, se ha preguntado "de qué servirá este límite si no reduce el número de vehículos que ha habido en Menorca los últimos veranos". Por tanto, el partido ha lamentado que "no sirve de nada establecer un límite que consolida la situación actual y que no aporta ningún tipo de solución".

El socialista ha criticado la postura del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, durante la presentación del estudio de capacidad de carga.

"Afirmó que el estudio que realizó el anterior equipo de gobierno aplicaba restricciones a los vehículos de los residentes, cuando esto es totalmente falso", ha dicho antes de añadir que "las restricciones que proponía el estudio eran, por un lado, limitar los vehículos que acceden a la isla por barco y, por otro, limitar las flotas de vehículos de alquiler". Además, para disminuir el transporte de los residentes con vehículos privados, el estudio preveía medidas estructurales como la mejora del transporte público, el fomento del teletrabajo y la movilidad sostenible.

Por otro lado, ha recordado que "el Consell dispone de una propuesta de reglamento elaborada por el PSOE, que podría agilizar la aplicación del límite de coches".

"Pedimos al equipo de gobierno que esté dispuesto a consensuar este documento con el fin de avanzar lo antes posible y garantizar que esta medida sea una realidad durante el próximo verano. Menorca no puede esperar más y los menorquines no merecen vivir otro verano más de caos y saturación en las carreteras", ha concluido.