El PSOE denuncia el "comportamiento inaceptable" de la alcaldesa de Es Migjorn

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, en su reunión con la alcaldesa de Es Migjorn Gran, Antònia Camps, en el Ayuntamiento, el pasado miércoles - CAIB

MENORCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado este viernes que el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran ha publicado en su perfil de Instagram un vídeo de la visita de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el que se escucha a la alcaldesa, Antonia Camps, decir a la jefa del Ejecutivo autonómico que tiene "un capullo" "dentro del Ayuntamiento" y añadir que va "a por él".

Los socialistas han pedido explicaciones públicas al gobierno municipal ya que, según han dicho, "con independencia de a quién vayan dirigidas estas dos frases, un comportamiento así es inaceptable". "Es Migjorn Gran es un pueblo que merece que su máxima representante se comporte con respeto hacia todo el mundo, sin amenazar ni insultar a nadie", han añadido. .

Desde el PSOE solicitan a la alcaldesa que aclare qué quiere decir cuando afirma "voy a por él". "Un alcalde o alcaldesa tiene mucho poder, un poder que no puede utilizar de manera indiscriminada contra nadie. Eso es lo que parece que pretende hacer la alcaldesa", han lamentado.

Por otro lado, han considerado que el hecho de que Camps se refiera a alguien "de dentro" del Ayuntamiento, sólo puede tratarse de un trabajador de la institución o de un concejal.

"Este incidente no es una anécdota, es el comportamiento habitual de Antonia Camps", han acusado los socialistas, quienes han indicado que "si con la presidenta del Govern la alcaldesa es capaz de hablar de esta manera con la presidenta del Govern, cualquiera puede imaginar cómo trata a los tres concejales de la oposición en los plenos y las comisiones"

"Esta es la razón por la que el gobierno municipal se niega sistemáticamente a grabar en vídeo los plenos, porque todo el mundo podría comprobar las amenazas, gritos, insultos y humillaciones de la alcaldesa hacia el grupo de la oposición o incluso hacia los asistentes del público", han argumentado.

"Este ha sido siempre su comportamiento desde que fue elegida en 2019, pero quizá hasta ahora no se había hecho tan evidente de una manera tan clara en el ámbito público", han finalizado.