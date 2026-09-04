El PSOE denuncia que las nuevas cocheras de la EMT no contemplan un aparcamiento para trabajadores y visitantes

El PSOE denuncia que las nuevas cocheras de la EMT no contemplan aparcamiento para trabajadores y visitantes - PSOE

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha denunciado públicamente que el proyecto básico de las nuevas cocheras de la EMT en el polígono de Son Rossinyol no contempla un aparcamiento para los trabajadores y las personas que van a comprar en el polígono.

Los socialistas, han subrayado en una nota de prensa, ya advirtieron hace un año del cierre "sin ninguna alternativa" del aparcamiento de Son Rossinyol, que tiene capacidad para más de 500 vehículos.

En ese momento, según el PSOE, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se comprometió a construir un aparcamiento en la zona que no se ha incorporado en el proyecto básico del nuevo centro de operaciones de la EMT.

El portavoz socialista en Cort, Francesc Dalmau, ha acusado al alcalde de "mentir" y "prometer cosas que luego no hace". "Dijeron que las obras comenzarían durante el 2025, casi está terminando el 2026 y no hay nada en marcha", ha sostenido.

La formación ha lamentado que el aparcamiento se cerrará "sin ninguna alternativa", puesto que no se han habilitado otros espacios ni se han mejorado las frecuencias de las líneas 11 y 12 de la EMT que prestan servicio al polígono.

"Tampoco han ampliado Bicipalma, que también podría dar soluciones y alternativas a las personas que se tienen que desplazar hasta allí, no han hecho nada, que la gente se busque la vida", ha reprobado el socialista.

Según Dalmau, el PP y Vox "no están para dar soluciones a la gente, sino para generar más problemas". "Un absoluto despropósito", ha zanjado.