El PSOE denuncia la retirada de los carteles de la huelga en elHospital Mateu Orfila

MENORCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha denunciado públicamente este viernes la retirada de los carteles informativos de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre en el Hospital Mateu Orfila, una actuación que, según los socialistas, obstaculiza la difusión de información sindical y el derecho de los trabajadores y trabajadoras a estar informados.

La formación ha considerado "especialmente grave" que estos hechos se produzcan en un hospital público y han recordado que la libertad sindical y el derecho a distribuir información son derechos reconocidos por la Constitución española y la legislación vigente.

En este sentido, han señalado que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de proteger y garantizar estos derechos, y no de ponerles obstáculos.

Por este motivo, el PSOE de Menorca ha reclamado explicaciones a la gerencia del Hospital Mateu Orfila y a la Conselleria de Salud, y ha exigido que se garantice el respeto a la actividad sindical y a la difusión de información en igualdad de condiciones.

"El respeto a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras debe estar garantizado en todos los servicios públicos", han concluido.