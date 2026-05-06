PSOE denuncia que Triguero llevó a pleno la zonificación del barrio donde vive para permitir el cambio de uso de locales

EIVISSA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado públicamente que el alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, llevó a pleno la zonificación del barrio de Can Misses para permitir el cambio de uso de locales comerciales a viviendas.

En un comunicado, los socialistas han recordado que es un barrio con pocos locales comerciales y han subrayado que, tras la polémica con su vivienda, "llama la atención" que Triguero "ha tenido en todo momento información privilegiada que le ha permitido beneficiarse".

Según el PSOE, esta medida "no respondía a una necesidad real de la ciudad y contrasta con la falta de actuación en otros barrios donde sí hay un problema evidente de locales vacíos que se usan como vivienda de manera totalmente ilegal".

Por ello, para los socialistas, la decisión de Triguero refuerza sus sospechas sobre un posible uso interesado de la planificación urbanística.

Tras las explicaciones del alcalde desmintiendo que haya querido aprovecharse de una vivienda protegida, los socialistas han considerado que éste trata de construir un "relato de víctima", aunque "la realidad es que hay dudas legítimas que siguen sin respuesta".

También han criticado que el primer edil rechazara las preguntas de los medios en su comparecencia, evitando dar explicaciones detalladas sobre la adquisición y reconversión de un inmueble de local comercial a vivienda de precio limitado (VPL).

El PSOE ha exigido al alcalde que comparezca y muestre la documentación, aclarando si es verdad que hace semanas vive en esta vivienda.

El PSOE en el Ayuntamiento, además, ha considerado "especialmente grave" que, según informaciones de 'La Voz de Ibiza', el alcalde haya tramitado donaciones en vida reversibles hacia sus hijos pequeños, lo que podría suponer un "fraude de ley". De hecho, según la formación, los vecinos han asegurado al PSOE que Triguero ha vivido en las últimas semanas en la VPL.