El PSOE dice que el nuevo centro de crisis para víctimas de violencia sexual en Eivissa incumple la ley

EIVISSA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell de Eivissa ha criticado las condiciones del nuevo centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y ha asegurado que no cumple las exigencias legales establecidas en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

En un comunicado, el PSOE ha lamentado que la "falta de implicación del PP" con las política de protección a la mujer haya derivado en un centro que "nace cojo".

Los socialistas han recordado que, según normativa, la asistencia debe ser telefónica y presencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Sin embargo, el servicio sólo ofrecerá atención presencial de 08.00 a 20.00 horas los días laborables, relegando el resto del tiempo a una asistencia por teléfono.

Desde el PSOE han tachado la situación de "lamentable", afirmando que es consecuencia de la renuncia del Consell a los recursos económicos ofrecidos por el Estado.

Ello, según los socialistas, permitiría dotar al centro de los medios necesarios para cumplir los estándares de calidad y legalidad. Por ello, han exigido al Consell que rectifique y amplíe los horarios y servicios del centro.