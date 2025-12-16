PSOE exige al alcalde de Ibiza explicaciones sobre un decreto que transfiere la escoleta de Can Cantó al Govern

IBIZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE de Ibiza ha exigido al alcalde, Rafa Triguero, del PP, que dé explicaciones a las familias y a los trabajadores de las escoletas de la ciudad ante el decreto que transfiere la escoleta de Can Cantó al Govern.

Según han explicado en un comunicado, los socialistas rechazan esta decisión que ha sido tomada "sin informar previamente a familias o educadores", han denunciado.

El PSOE ha afirmado que este decreto se ha preparado "ocultando la información" y causando "nerviosismo e incertidumbre" laboral.

Así, los socialistas han exigido al alcalde que dé explicaciones "inmediatas" sobre este hecho.

También han señalado que la decisión de Triguero de convertir la escuela municipal en guardería supone "un retroceso en la calidad educativa y en la atención a las familias".

"Es Indignante que el PP adopte decisiones que afectan a familias y niños sin tener en cuenta sus necesidades y opiniones", han afirmado los socialistas.