El PSOE exige al Ayuntamiento de Palma que limpie los grafitis de los barrios y no solo los del centro de la ciudad

El regidor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma Daniel Oliveira, frente a una pintada. - PSOE DE PALMA

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha exigido a Cort que limpie las pintadas vandálicas de todos los barrios y no solo aquellos que afectan al centro de la ciudad.

Los socialistas, en un comunicado, han considerado que el plan de limpieza de grafitis puesto en marcha por el equipo de gobierno municipal "no es más que un plan de marketing porque no se ha quitado ni una sola pintada en los barrios".

El regidor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma Daniel Oliveira ha puesto como ejemplos los barios del Rafal y el Vivero, donde han "proliferado" las pintadas. Se trata, ha ahondado, de una situación "que se puede extrapolar a otros barrios de Palma que, está claro, no interesan para nada al alcalde".

Es por ello que han reclamado al primer edil, Jaime Martínez, que "se deje de planes de marketing y empiece a trabajar para los barrios" y le han recordado que "Palma va más allá de las Avenidas".

"Es importante que las actuaciones no se focalicen solo en el centro, sino que lleguen al resto de barrios", ha insistido Oliveira, quien también ha pedido que se limpien las pintadas realizadas en los espacios privados.