El PSOE exige que empiece ya la tramitación de la modificación de la Ley de Capitalidad

El secretario general del PSOE de Palma, Iago Negueruela. - PSOE

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha reclamado este miércoles al Ayuntamiento que inste al Parlament balear a comenzar la tramitación de la modificación de la Ley de Capitalidad, ya que, según han defendido, esto permitiría aumentar la financiación que recibe la ciudad.

Según ha expresado este miércoles el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, debería instar al PP a la aprobación de esta medida, que supondría 60 millones de euros adicionales para las arcas públicas.

De este modo, el socialista ha asegurado que problemas como el Plan de Ordenación de la Policía Local o la falta de personal en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) podrían solucionarse con la aprobación de esta ley.

"Mientras el alcalde está en otras cuestiones, boicoteando servicios y sin trabajar por y para la ciudadanía, nosotros sí que estaremos al lado de la gente, porque una mejor financiación permitirá disponer de más recursos para vivienda pública y mejorar unos servicios públicos que día tras día vemos que fallan", ha reprochado el socialista.

Además, ha criticado que el alcalde solo pida la mejora "por la boca pequeña", al señalar que la reclama al Ejecutivo central pero no al Govern.

Negueruela ha reconocido que los 60 millones de euros que supondría esta modificación de la normativa serían "insuficientes" para cubrir los servicios que necesita la ciudad, aunque los ha considerado un "primer paso" para mejorar los mecanismos de financiación.

Asimismo, ha afirmado que la tramitación de la ley lleva más de un mes "parada" y "sin ninguna excusa" por parte de los 'populares' después de que Cort aportase la documentación necesaria para su impulso, aunque ha indicado que su formación espera a conocer si el PP va a anunciar avances en el proceso tras la Junta de Portavoces del Parlament de este miércoles.

Negueruela ha afirmado que no entiende por qué una medida que ha aprobado un alcalde del PP es luego bloqueada en el Parlament por el mismo partido. "Parece que prefieren tenerla en un cajón y que no dé tiempo a aprobarla en esta legislatura", ha añadido.

El socialista ha defendido que el objetivo es que el Ayuntamiento cuente con una financiación suficiente de cara a 2027, año en el que ha asegurado que el PSIB entrará en el Govern. "Cuando entremos el año que viene a gobernar queremos hacerlo con una financiación adecuada, no con la que tiene ahora, por lo que necesitamos que se apruebe lo antes posible", ha insistido.

Por otra parte, ha lamentado la falta de respuesta del Consistorio a las peticiones de refuerzo de personal en las OAC ante el aumento de las listas de espera y ha asegurado que la mayoría de personas que solicitaban la regularización ya están empadronadas en Palma.

Finalmente, ha reiterado la necesidad de mejorar el servicio y de emitir el informe de vulnerabilidad, que, según ha indicado, debería haberse tramitado hace tres meses.