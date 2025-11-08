PSOE Ibiza denuncia que el PP "da la espalda a la dignidad" de las personas que viven en asentamientos

IBIZA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Vicent Roselló, ha denunciado que el PP "ha dado la espalda a la dignidad de las 1.200 personas que viven en asentamientos".

En un comunicado, Roselló ha recordado además que el Gobierno ultima la declaración de zona catastrófica por las inundaciones, mientras por contra "el PP anuncia cada semana una ayuda de cinco millones que continúa sin llegar", ha criticado.

El socialista ha presidido el Comité Insular del PSOE, que ha quedado constituido con Joan Marí como presidente; Margalida Tur como vicepresidenta y Ramón Roca como secretario.

Entre otras cuestiones, Roselló ha explicado que el PSOE ha propuesto limitar los precios del alquiler y que se construyan más viviendas públicas, aunque el PP no apoye estas ideas.

Sobre el sistema público de salud en Ibiza, el secretario general ha criticado que el PP "se lo está cargando" y, en este sentido, ha denunciado que no se cese al gerente del Área de Salud, aunque 22 altos cargos del hospital ibicenco se han mostrado en su contra.