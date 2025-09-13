El PSOE Ibiza exige la retirada de la valla publicitaria de Vox instalada en Sant Antoni por "xenófoba y racista"

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Ibiza (FSE) ha exigido la retirada "inmediata" de la valla publicitaria de la campaña de Vox que se ha instalado en el campo de fútbol de Sant Antoni de Portmany con "un mensaje xenófobo y racista".

Para los socialistas, el mensaje de la campaña de los de Santiago Abascal "atenta contra la cohesión y la convivencia" de la sociedad, según han señalado en nota de prensa.

Al tratarse de una instalación deportiva municipal, el grupo socialista de Sant Antoni exigirá al alcalde del municipio, Marcos Serra, la retirada "inmediata" de la valla, situada en una de las paredes laterales del campo de fútbol.

La FSE ha calificado de "muy grave" que el Ayuntamiento haya permitido la instalación de la valla en un espacio público en el que cada día acuden menores con sus familias, precisamente, han agregado, algunas de ellas pertenecientes al colectivo "objeto del ataque xenófobo y racista".

La formación socialista ha exigido también al PP de Ibiza que se desmarque públicamente de la campaña y rechacen "de forma clara y contundente" el "discurso de odio que fomenta Vox". También han pedido que no permian la instalación de las vallas en ningún otro municipio de Ibiza.

"El silencio y la inacción del PP ante esta situación equivaldrían a una complicidad con la xenofobia y el racismo que fomenta su socio de Govern", han criticado desde el PSOE, para después advertir que si el PP no comparte estos discursos tiene "la obligación de actuar".