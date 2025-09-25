El PSOE de Llucmajor reclama a la alcaldesa una solución urgente al problema de la suciedad en el Arenal

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Llucmajor ha reclamado este jueves a la alcaldesa, Xisca Lascolas (PP), una solución urgente al problema de suciedad que sufre el Arenal, aseguran, desde hace meses.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Jaume J. Oliver, ha afirmado que es hora de que Lascolas escuche a los vecinos. "Basta ver que más de un centenar de vecinos han venido al pleno a pedir explicaciones", ha asegurado.

Después de que la alcaldesa haya dicho que el nuevo contrato con la empresa de recogida de basuras estará "en cuatro o seis meses", Oliver ha recordado que "los vecinos llevan seis años esperando".

El socialista ha remarcado la "mala gestión" de la alcaldesa, recordando que tiene 48,8 millones de euros en el banco. "Este es un ejemplo claro de la nula gestión de Lascolas. Tiene recursos suficientes para resolver el problema de la suciedad en el Arenal. Lo único que tiene que hacer es ponerse a trabajar", ha añadido.

El portavoz socialista, por otra parte, ha reprochado a la alcaldesa "las malas condiciones" de la comisaría de la Policía Local.