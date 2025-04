El PSOE de Mallorca acusa a Galmés de "propaganda presupuestaria" con la modificación de crédito aprobada en el pleno

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Mallorca ha acusado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de "propaganda presupuestaria", en relación a la incorporación de 28,8 millones de euros de remanentes de tesorería a los presupuestos de este año aprobada este martes por el pleno insular, situación que para los socialistas es para "tapar agujeros y generar titulares en prensa".

En un comunicado, el grupo socialista en la institución insular, que finalmente se ha abstenido, ha señalado que la incorporación de casi 29 millones de euros, lejos de ser una buena noticia, es la constatación del "fracaso de Galmés" desde dos puntos de vista.

Por un lado, por lo que han considerado una "deficiente gestión" del presupuesto de 2024, totalmente y únicamente imputable a la "impericia del equipo de gobierno de PP y Vox". Por otro lado, por la "falta absoluta de planificación y de hoja de ruta a la hora de destinar recursos de remanentes a partidas que realmente mejoran la vida de la ciudadanía de Mallorca".

El portavoz adjunto de los socialistas en la institución insular, Javier de Juan, ha criticado en el pleno la "poca diligencia" del equipo de gobierno para conseguir ejecutar partidas del anterior presupuesto y ha puesto como ejemplo el "escasísimo" cumplimiento de las inversiones tanto en los departamentos del Consell de Mallorca como en los entes afines.

En cuanto a las diferentes partidas presupuestarias que se dotan en la modificación de crédito, De Juan se ha referido especialmente a los seis millones de euros que se reservan para el servicio de menores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). "El Grupo Socialista llevó una reclamación en los presupuestos de 2025, dijimos que no había crédito necesario para dotar el servicio de menores, y no se nos hizo caso. Solo tres meses después vemos que teníamos razón, y a la primera ocasión que tienen, incorporan más financiación por que no tienen bastante. Nos mintieron a la cara, mientras que el menores esperan que los recursos que merecen los lleguen", ha señalado.

En este punto, así como en dos partidas previstas para el Fondo Mallorquín de Cooperación y de apoyo al catalán, Vox no ha apoyado las dotaciones.

De Juan ha calificado de "esperpéntico" el uso propagandístico de anuncios sobre las compras de la finca de Santa Cirga en Manacor, o de sa Fàbrica Nova de Sóller. "Dijo que ya era suya en rueda de prensa, mientras que ahora aclaran que son dos previsiones por si se pueden ejecutar las compras", ha lamentado.

Para el conseller socialista, "lo más importante de la modificación de crédito es lo que no se encuentra", lo que a su juicio demuestra "la prioridad de un equipo de gobierno que no quiere ejercer sus competencias ni transformar Mallorca".

De Juan ha criticado que no haya nada para nuevas residencias de mayores, ni para ayuda a domicilio ni para las 400 personas que en Palma duermen en la calle. Tampoco hay nada, han lamentado, para juventud ni para vivienda. "Y en movilidad solo más carriles y más asfalto", ha insistido De Juan.

El Grupo Socialista ha facilitado que la modificación de crédito saliera adelante con su abstención en la votación final.