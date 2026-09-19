El PSOE de Mallorca arranca la elaboración del programa electoral con vivienda, saturación y cambio climático como ejes. - PSIB-PSOE

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca ha arrancado este sábado la maquinaria política de cara a las elecciones de mayo de 2027 con la celebración de su Consejo Político en Lloret de Vistalegre, con el que se inaugura el proceso de construcción del programa electoral socialista para los comicios de mayo de 2027, con las políticas de vivienda, en contra de la saturación y de lucha contra el cambio climático como principales propuestas.

La reunión la ha encabezado la secretaria general de la FSM y candidata a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, con el apoyo de la Agrupación Socialista de Lloret, con su secretario general, Xisco Arrom, y la alcaldesa, Sofia Alonso.

Fernández ha situado la reunión como el punto de partida de un nuevo ciclo político para los socialistas de Mallorca. "Mallorca genera mucha riqueza, pero demasiada gente que trabaja no puede pagar un alquiler, demasiadas familias viven en condiciones de precariedad y demasiado jóvenes se marchan porque quedarse en Mallorca se ha convertido en un privilegio", ha señalado la candidata socialista.

A esta realidad, ha añadido, "se suman los problemas de saturación, los atascos y unas horas de vida que miles de personas pierden cada día para poder ir a trabajar".

Para Fernández, esta es la realidad a la que la política tiene que dar respuesta y que, tres años después de la llegada del PP al Govern y al Consell de Mallorca, "continúa sin tener las respuestas que necesita".

En este sentido, la secretaria general de la FSM ha reivindicado el mensaje que la ciudadanía lanzó este verano con la movilización de 10.000 personas en defensa de es Trenc o las 70.000 en contra de la saturación. "El mensaje fue claro: Mallorca no puede más. Hemos llegado al límite y la ciudadanía pide que protejamos nuestro territorio", ha afirmado.

Fernández ha acusado Prohens y Galmés de continuar gobernando "cómo si estos límites no existieran" y ha advertido de que "el modelo del PP es insostenible".

"La candidata socialista ha remarcado que vivienda, saturación y movilidad son los grandes retos del proyecto que los socialistas pondrán encima la mesa en los próximos meses. "Prohens y Galmés hace tres años que gobiernan y tres años después Mallorca continúa sin las respuestas suficientes en vivienda, en movilidad y ante la saturación que sufre la isla", ha afirmado.

Ante esta situación, Fernández ha reivindicado la necesidad de un Consell de Mallorca "que se atreva a decir basta y que defienda los intereses de la gente que vive en Mallorca".

Con este objetivo, el Consejo Político de la FSM aprobará la puesta en marcha de una Conferencia Política Insular y Municipalista, que será "la primera piedra del programa electoral con que los socialistas quieren impulsar el cambio el 2027". El proceso estará abierto a la sociedad civil y al conjunto de la ciudadanía, con la voluntad de construir el proyecto socialista "escuchando cada pueblo y cada barrio".

"Queremos hacer un proyecto de Mallorca con la gente de Mallorca", ha explicado Fernández. "Escuchando, debatiendo y poniendo sobre la mesa las soluciones que necesita cada municipio y cada barrio".

La candidata socialista ha reivindicado también su proyecto de liderazgo para el Consell de Mallorca. "Yo quiero ser presidenta para que vivir en Mallorca no sea un privilegio", ha afirmado.

"Quiero ser presidenta para cambiar cómo nos movemos, con un transporte público que funcione y nos devuelva tiempo para vivir; para cuidar a las personas mayores; para proteger el territorio de la especulación y la depredación; y para garantizar que nuestros jóvenes puedan construir aquí su futuro".

El Consejo Político de la Federación Socialista de Mallorca ha reunido a representantes de todas las agrupaciones socialistas de la isla. Ha contado con la presencia de la candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez.

Al inicio de la sesión se ha recordado a las personas recientemente fallecidas desaparecidas, Joan Gaspar Vallori, Tomeu Barceló, Joana Maria Socias y Celestí Alomar.

HOMENAJE A JOAN GASPAR VALLORI

Por otra parte, más de 300 personas han participado este viernes en Alcúdia en un homenaje a Joan Gaspar Vallori, fallecido en abril a los 41 años, y que había sido director insular de Turismo y regidor del PSIB en Alcúdia.

Uno de los momentos más emotivos ha sido la lectura de una carta escrita por amigos, en un acto en el que han participado familiares, amigos, compañeros y vecinos que coincidieron con Vallori en algún momento de su trayectoria profesional y política.