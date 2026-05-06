El PSOE de Menorca propone un plan especial de movilidad para el día del eclipse

MENORCA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca presentará en el próximo pleno insular una propuesta para impulsar un plan de movilidad específico con motivo del eclipse solar total previsto para el 12 de agosto.

"Este evento coincide con la semana de máxima afluencia turística, lo que incrementa la presión humana y hace necesaria una actuación coordinada de las instituciones para evitar situaciones de colapso", ha dicho el conseller Bep Pastrana.

El socialista ha destacado que "es necesario adoptar medidas extraordinarias y urgentes que garanticen la seguridad durante la jornada y eviten un día de caos en las carreteras", y ha recordado que ya se está trabajando desde la comisión balear creada por el Govern.

En este sentido, ha advertido que "sin un refuerzo del transporte público se acumularán muchos vehículos y se pueden generar situaciones de descontrol, saturación y colapso".

La propuesta del PSOE incluye el incremento de la frecuencia de las líneas de transporte público, tanto las que conectan los principales puntos de interés como las que dan servicio a las urbanizaciones.

Asimismo, plantea restringir el acceso de vehículos privados entre las 07.00 y las 22.00 horas para evitar la saturación de las zonas más sensibles, como el Toro, Cavalleria o Punta Nati.

Por último, el PSOE de Menorca considera imprescindible reforzar la información a la ciudadanía a través de todos los canales disponibles, con el objetivo de dar a conocer las alternativas de movilidad y facilitar un acceso ordenado y seguro a los espacios de observación del eclipse.