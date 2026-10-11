PSOE y MÉS negocian una candidatura conjunta al Senado en las cuatro islas

Archivo - Lluís Apesteguia y Francina Armengol - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

PSOE y MÉS per Mallorca están negociando la posibilidad de presentar candidaturas conjuntas al Senado en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, que estrenará escaño propio en la Cámara alta

Fuentes socialistas han confirmado estas negociaciones en las cuatro islas --ya estarían prácticamente cerradas a la espera de decidir los candidatos, según informa este domingo 'Diario de Mallorca'-- con la mirada puesta en quedar con cinco de los seis senadores que se eligen en fórmula de listas abiertas desde el archipiélago.

No es la primera vez que las izquierdas mayoritarias de Baleares exploran esta fórmula. Ya hubo en 2023 una lista única de la izquierda por Eivissa, que logró escaño, y que no solo se aspira a reeditar sino extender también, por ejemplo, al caso de Formentera que en estos comicios estrenará senador propio.