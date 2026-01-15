El PSOE Palma califica de "fracaso estrepitoso" la convocatoria de ayudas para autónomos

Archivo - El portavoz del PSOE Palma, Xisco Ducrós, en rueda de prensa. - PSOE PALMA - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Palma ha calificado de "fracaso estrepitoso" la convocatoria de ayudas destinadas a los autónomos convocadas por PalmaActiva.

Según ha criticado formación en una nota de prensa, se han concedido ocho subvenciones po un importe de 7.311 euros de los 50.000 euros que se podrían haber otorgado, es decir, el 14 por ciento del importe total.

En este sentido, el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha considerado que "esto demuestra el poco interés" del alcalde, Jaime Martínez, por los emprendedores.

Así, ha subrayado que en Palma hay más de 30.000 autónomos, de modo que "con un sector con esta importancia, el compromiso no puede ser solo propaganda".

Los socialistas han señalado que el objetivo principal de las ayudas era fomentar inversiones realizadas en 2024 relacionadas con la transformación digital. Las subvenciones cubrían hasta el 80 por ciento del coste de las inversiones con un importe mínimo de 400 euros y un máximo de 3.000 euros.

"Conceder solo ocho ayudas no refuerza el tejido productivo ni fomenta el trabajo en Palma", ha dicho Ducrós, quien ha preguntado a PalmaActiva qué se hará para mejorar las subvenciones y lograr que lleguen a más destinatarios.

El PSOE hace tiempo que advierte de la "falta de personal" de PalmaActiva y de la "disminución" de los programas formativos. A su parecer, "no se está poniendo remedio" a esta situación que "afecta de forma directa a la ciudadanía".

El portavoz ha hecho hincapié en que su formación presentó dos enmiendas a los presupuestos municipales para "paliar esta situación" y que fueron rechazadas.