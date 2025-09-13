El PSOE Palma celebra su primer consejo político y marca la vivienda como "eje central y prioritario" de su acción

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Palma (APS) ha celebrado este sábado el primer consejo político surgido del 9º Congreso del PSOE Palma, en el que se ha establecido la vivienda como el "eje central y prioritario" de la acción de los socialistas en la ciudad.

Este eje, según ha informado la formación en una nota de prensa, lo complementarán la movilidad, la defensa de los derechos humanos, la "desidia" del gobierno municipal con la gestión pública, la saturación turística y la crisis climática.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha subrayado que "el objetivo está claro", en referencia a "activar el partido para cambiar el gobierno de Cort".

En este sentido, los socialistas elaborarán una propuesta alternativa, según Negueruela, para que haya vivienda "realmente" asequible y con "buenos" servicios públicos, que se debatirá con la ciudadanía, la militancia, asociaciones y entidades.

"Sin vivienda no hay emancipación, no hay calidad de vida para los trabajadores y las trabajadoras, perpetua un modelo que cada vez va a peor y que expulsa a las personas de la ciudad", ha defendido el socialista, agregando que la situación "genera frustración", mientras que la propuesta del PSOE "tiene que generar ilusión".

A su juicio, el PP centra su forma de gobernar "desde la destrucción que no se preocupa de la mayoría social". El Ayuntamiento, ha añadido, "gobierna para los suyos y no trabaja para mejorar Palma".

La defensa de los derechos humanos es otro punto clave del nuevo curso político de los socialistas frente, ha defendido Negueruela, al discurso "racista y xenófobo con la inmigración que tiene el PP".

"Tenemos que hablar de valores, aquello que somos, lo tenemos claro, condenamos aquello que está pasando en Gaza y defendemos los derechos humanos", ha sostenido el secretario general.