El PSOE Palma condena la detención por parte de Israel de Lucía Muñoz y exige a Martínez que "denuncie el genocidio"

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha condenado la detención por parte de Israel de la regidora de Unidas Podemos en Cort, Lucía Muñoz, y de las otras dos mallorquinas que se embarcaron en la flotilla Global Sumud hacia Gaza, y ha exigido al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que "denuncie el genocidio".

Los socialistas han reclamado también que se garantice la protección diplomática de las tres ciudadanas y del resto de miembros de la expedición, según han trasladado en una nota de prensa este jueves.

En este sentido, el portavoz del PSOE Palma, Xisco Ducrós, ha lamentado que Israel "ha vulnerado los derechos de una regidora electa de Palma y de todos los activistas de la flotilla".

Asimismo, desde la formación han exigido al alcalde de Cort que se pronuncie y "denuncie de forma pública el genocidio" que se está llevando a cabo en Gaza, considerando que Martínez "tiene que manifestar su solidaridad con el pueblo palestino, condenar los asesinatos y la situación de hambre extrema que sufre la población de Gaza y tiene que defender los derechos humanos".

Ducrós ha recordado que su grupo instó al equipo de gobierno a iniciar los trámites para el hermanamiento entre la ciudad de Gaza y Palma y a declarar Gaza y las ciudades palestinas como un distrito de Palma, estableciendo una estructura técnica y presupuestaria para promover la cooperación continua con la población refugiada.

No obstante, el portavoz socialista ha lamentado que PP y Vox votaron en contra de dicha propuesta, que se debatió en el pasado pleno municipal de septiembre.