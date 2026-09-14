El PSOE Palma denuncia un "brutal recorte" de las frecuencias de la EMT

Archivo - El primero de los 12 autobuses eléctricos de la EMT de Palma. - AJUNTAMENT DE PALMA - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha denunciado públicamente este lunes un "brutal recorte" de frecuencias de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) al haber detectado, según ha dicho, "reducciones" en las líneas que llegan a los hospitales Son Llàtzer y Son Espases, la del paseo Marítimo y la lanzadera de La Bonanova.

Según han señalado en un comunicado, los barrios de Rafal Nou, Son Roca, Nou Llevant, Illetes, La Bonanova y Génova, así como el de Son Fusteret durante los fines de semana, "pierden servicio".

El portavoz del partido socialista en el Ayuntamiento, Francesc Dalmau, ha lamentado "la falta de planificación absoluta por parte de la EMT", que, según explica, "no ha sido capaz de atender las demandas y las necesidades de la ciudadanía".

"Uno de los ejemplos más flagrantes es que ni siquiera los horarios que se han publicado ahora son los mismos que había el curso anterior. Este curso 2026-2027 empieza con más recortes de servicios, con líneas que tienen unas frecuencias de entre 30 y 60 minutos de media y que, por tanto, no son una alternativa al uso del coche para la ciudadanía y las familias de Palma", ha añadido Dalmau.

REDUCCIÓN DE LAS FRECUENCIAS

De esta manera, el PSOE Palma denuncia que las líneas 28 y 27 (circular Son Llàtzer) pasan de una frecuencia de cada 30 minutos a cada hora, es decir, "equipara el horario laboral con el del fin de semana". La L34 (Son Espases-aeropuerto) pasa de 45 minutos a 70 en días laborables y pierde las últimas salidas (antes terminaba a las 20.45 h y ahora lo hace a las 19.45 horas).

La L30, que va del aparcamiento disuasorio de Marivent hasta el Palacio de Congresos por el paseo Marítimo, pasa de 30 minutos a 60, lo que, según los socialistas, implica la pérdida de "la mitad de su frecuencia".

Asimismo, la lanzadera de La Bonanova (L46), que se puso en marcha para dar servicio al cierre del puente de Saridakis también "se recorta" y pasa de una frecuencia de cada 30 minutos a cada 45 minutos.

EMPEORAMIENTO DEL SERVICIO

Por último la agrupación política sostiene que líneas como la 4 (Illetes-Nou Llevant), 5 (Rafal Nou-plaza Progrés) y la 8 (Son Roca-Sindicat), que tienen una alta demanda, "no mejoran su servicio, sino que lo empeoran, perdiendo un minuto de frecuencia de paso cada una".

"Exigimos al Partido Popular y Vox que potencien el transporte público y mejoren las líneas para ayudar y contribuir a la mejora de la movilidad sostenible en la ciudad, y que se planifiquen los horarios para poder dar respuesta a las necesidades de Palma", ha explicado el portavoz.

Por todo esto, el socialista pide "que rectifiquen y publiquen unos nuevos horarios para dar servicio a los barrios, que están abandonados".