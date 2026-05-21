El PSOE Palma denuncia el "deterioro y la falta de mantenimiento" de las instalaciones del IME

Son Moix - PSOE PALMA

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha denunciado públicamente el "deterioro y la falta de mantenimiento" de las instalaciones del Instituto Municipal del Deportes (IME), en especial en los polideportivos y piscinas de Son Moix, Marga Crespí y Son Roca.

Los socialistas defenderán una moción en el pleno para reclamar un plan de choque de mantenimiento y reparación de los polideportivos, y exigir que se tomen medidas para garantizar la seguridad, especialmente en aquellas instalaciones donde existan goteras, desprendimientos, deterioro estructural o incidencias, según ha señalado el PSOE en una nota de prensa.

El regidor socialista en Cort Daniel Oliveira ha acusado al alcalde, Jaime Martínez, y el regidor de Deportes, Javier Bonet, de "mirar hacia otro lado" mientras la gestión del IME "es un fracaso evidente".

Según Oliveira, hay baños cerrados desde hace más de un año en Son Moix, ascensores que fallan, goteras sobre piscinas, techos que se desprenden y agua fría por averías en las calderas.

"Las instalaciones deportivas municipales no son un lujo. Son un servicio público que usan nuestros mayores, nuestras familias, deportistas y trabajadores que merecen seguridad y dignidad", ha defendido.

En este sentido, ha reivindicado que estas instalaciones "necesitan urgentemente atención y presupuesto, una auditoría real, un plan de choque, calendario...". "Menos excusas, menos propaganda y más responsabilidad", ha añadido.

De esta manera, el PSOE pedirá que se ejecuten de manera urgente las actuaciones necesarias para reparar y poner en pleno funcionamiento los baños, vestuarios y los ascensores del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix.

También instarán a realizar, en el plazo máximo de tres meses, una auditoría técnica completa del estado de conservación, mantenimiento y seguridad de las piscinas y polideportivos municipales, con especial atención a Son Moix, Marga Crespí y Son Roca, incluyendo cubiertas, vestuarios, accesos, ascensores, aseos, gimnasios, calderas y sistemas de climatización.

En la moción, reclamarán que se establezca un protocolo ágil de comunicación y respuesta a incidencias, de manera que las quejas trasladadas por usuarios y entidades deportivas "no queden desatendidas durante meses o años, como ha ocurrido en varias instalaciones municipales".

Por último, el PSOE ha manifestado su "profunda preocupación" por la, a su criterio, "deficiente gestión" del IME en materia de mantenimiento de instalaciones deportivas municipales y ha exigido un "cambio inmediato" en los criterios de supervisión, conservación y respuesta ante incidencias.