El PSOE Palma exige "volver atrás la compra de Gesa" y que lo que cuesta se destine a "necesidades reales" de ciudadanos

El antiguo edificio de Gesa

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha exigido al Ayuntamiento de la ciudad "volver atrás la compra de Gesa" y que los 120 millones que cuesta se destinen a resolver las "necesidades reales" de los ciudadanos.

En concreto, los socialistas han reclamado al equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde, Jaime Martínez (PP), que se inviertan los 120 millones que cuesta adquirir el edificio a, antes que nada, "políticas de vivienda reales" para paliar la, según sus palabras, crisis habitacional que sufre Palma.

Además, desde el PSOE Palma han propuesto actuaciones en materia de equipaciones, de movilidad, de seguridad ciudadana, de limpieza, de educación y de adaptación al cambio climático.

Y es que, para el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, comprar el antiguo edificio de Gesa es "una muestra más de las ocurrencias del alcalde, más preocupado en macro-proyectos que nadie pide que en el afrontar las problemáticas de la ciudadanía".

De este modo, los socialistas han calculado a que se podrían destinar los 120 millones de euros que supone la adquisición del antiguo edificio de Gesa y lo han compartido en una nota de prensa.

En detalle, según el PSOE Palma, con 120 millones, se podrían construir 780 viviendas públicas o comprar 630 viviendas "para la inmensa mayoría y no para unos pocos, como hace el PP", ha criticado; Palma ganaría además muchas equipaciones públicas, ha añadido, 28 escuelas de niños, 26 centros de día para la Gente mayor, 60 casales de barrio y una biblioteca para cada uno de los barrios; y se mejoraría la movilidad pública de Palma con 170 buses que permitirían reforzar diez líneas, triplicar Bicipalma para llegar a todos los barrios y habilitar más de 100 kilómetros de carril bici nuevos.

También, ha continuado, con 120 millones se podrían contratar más de 1.000 agentes de la Policía Local y 100 bomberos, y poner en marcha una comisaría en cada uno de los barrios; se podría reforzar la limpieza con la contratación de 500 nuevos trabajadores que trabajarían cada día en cada uno de los barrios de Palma con maquinaria nueva; se podrían climatizar todas y cada una de las escuelas de Palma, transformar los patios y que cada centro tuviera una ruta escolar segura; y se podrían plantar más de 200.000 árboles para ganar sombras y bajar las temperaturas, mejorar todos y cada uno de los parques y poner cenadores en los parques infantiles.

"Pero no, el PP prefiere gastar 120 millones de euros en un solo edificio y no destinarlos a construir vivienda pública. Menos ocurrencias y más trabajar para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía", ha afirmado finalmente Ducrós.