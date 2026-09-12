El PSOE de Palma homenajea a su regidor Paco Donate en el 15 aniversario de su muerte - PSOE PALMA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista Palma Eixample ha homenajeado al exregidor socialista en Cort Paco Donate en el 15 aniversario de su muerte.

Lo hicieron durante la celebración de la Fiesta de la Rosa que celebraron la noche del viernes, en la que se entregaron dos rosas de plata a Susanna Moll y Toni Donaire por su trayectoria, ha informado el partido en un comunicado.

"La Fiesta de la Rosa es un momento para reencontrarnos, compartir y recordar aquello que nos une como socialistas, que es construir una sociedad mejor", dijo la secretaria general de la agrupación local, Mari Ángeles Fernández.

Además, anunció que la agrupación creará el Espacio Paco Donate para "reflexionar y mantener vivo su legado". Durante el acto, la familia del homenajeado recordó su figura y su visión de la ciudad.

ARMENGOL Y LOS CANDIDATOS

Al homenaje asistieron la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y los candidatos socialistas al Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma, Rosario Sánchez, Amanda Fernández y Iago Negueruela, respectivamente.

"Tenemos que seguir batallando y luchando ahora más que nunca ante la derecha, no nos podemos poner de perfil porque van sin complejos. Es fundamental la colectividad, es nuestra base como socilaistas. Ahora más que nunca debemos ser muy ambiciosos, valientes, presentar propuestas valientes. Hoy algunos se están enriqueciendo mucho mientras hay mucha gente que no llega a final de mes, y eso no es justo", dijo Armengol.

Sánchez, por su parte, puso sobre la mesa "el compromiso de los socialistas con la educación y los servicios públicos ante el abandono de Prohens".

"Cuando defendemos los servicios públicos, defendemos mucho más que servir a la gente, defendemos un modelo de sociedad más humana, inclusiva y cohesionada donde todo el mundo pueda vivir junto"", ha subrayado la también vicesecretaria general del PSIB.

Fernández, por su parte, se comprometió a "retornar los derechos eliminados, la humanidad, la empatía y la solidaridad que han robado el PP y Vox". "Ante el ruido y la crispación tenemos que salir a la calle, a los barrios, tenemos que hablar. Ante sus gritos, serenidad", propuso.

Negueruela, por su parte, llamó a "impulsar políticas transformadoras" para "volver a cambiar Palma". "Queremos una Palma para vivir, recuperar la ilusión de vivir en Palma ante una ciudad que hoy te expulsa".