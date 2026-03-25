El PSOE de Palma pedirá explicaciones y la reprobación de Roca por los "desempadronamientos masivos" en el pleno de Cort

Los portavoces del PSOE de Palma, Xisco Ducrós y Francesc Dalmau. - PSOE DE PALMA

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista pedirá explicaciones y la reprobación de la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, por los "desempadronamientos masivos" en el próximo pleno del Ayuntamiento de Palma.

Es uno de los temas sobre los que giran las mociones presentadas por el partido y que se debatirán en la sesión plenaria de este jueves, ha informado el PSOE de Palma en un comunicado.

El portavoz de los socialistas en Cort, Xisco Ducrós, ha afirmado que unos de los temas que más les preocupan es el del "desempadronamiento de las 15.000 personas que han borrado de oficio del padrón" y la decisión de "pedir listados de personas que se encuentran en situación de emergencia social para desempadronarlas".

"Estamos ante dos hechos muy graves, porque el padrón es el que nos garantiza nuestros derechos a la sanidad, a la educación y a la movilidad", ha dicho este miércoles en una rueda de prensa.

Es por ello que, a través de una moción, solicitarán que se suspendan los "desempadronamientos masivos", se abra una investigación interna para esclarecer los hechos y se repruebe y destituya a la regidora Roca.

Además, tratarán de conseguir el apoyo del pleno para instar al equipo de gobierno a pedir disculpas a las entidades del tercer sector que trabajan con colectivos vulnerables por solicitar los citados listados.

"Estamos delante de una decisión política que no se ha explicado. Al contrario, ha generado muchas dudas. Por todo ello queremos saber por qué la regidora mintió al asegurar que se trataba de un procedimiento ordinario. Mentir es intentar engañar a la ciudadanía, y Palma no lo merece", ha subrayado Ducrós.

Relacionado con esta cuestión, los socialistas también pedirán explicaciones por la "nefasta gestión" del alcalde, Jaime Martínez, en lo que respecta al proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma.

"Intentan responsabilizar a las entidades de su decisión y cargarlas con la responsabilidad de buscar alternativas, cuando es el Ayuntamiento el que debe hacer este trabajo, es el responsable", ha insistido el regidor.

VIVIENDA Y 'NO A LA GUERRA'

El grupo socialista también reclamarán que se aplique la ley estatal de vivienda para topar los precios del alquiler de viviendas.

"Es una cuestión de justicia, como el 'No a la guerra'", ha considerado Ducrós, quien ha adelantado que otra de sus iniciativas girará en torno a "la paz y decir no a las acciones unilaterales que vulneran el derecho internacional".

Otras mociones irán vinculadas a peticiones de los vecinos de los barrios del Rafal, el Viver y Son Ferriol, como la apertura de las casas de Son Ametler o la puesta en marcha de viales cívicos como los que conducen a Son Llàtzer y s'Hostalot.

Algunas iniciativas más de los socialistas buscarán una política de seguridad juvenil urbana basada en la prevención, que se recuperen caminos públicos en la Serra de Tramuntana y que se prohíba la caza en Son Quint.

"Traemos problemáticas que responden a las necesidades reales de la ciudadanía. Los socialistas escuchamos y atendemos las peticiones que nos trasladan los vecinos", ha sentenciado Ducrós.