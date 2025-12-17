El PSOE de Palma pide al alcalde que frene la declaración como 'persona non grata' y el PP se niega

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con El Rey Felipe VI, en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma ha remitido un escrito al alcalde, Jaime Martínez, solicitándole que frene la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como 'persona non grata' y el PP se ha negado.

Esta cuestión se debatirá en el pleno municipal que se celebrará este jueves y viene a raíz de una proposición presentada por Vox para, además, exigir la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones.

La iniciativa se votó la semana pasada en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía y tanto el PP como los de Santiago Abascal votaron a favor, mientras que la izquierda se opuso.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha registrado la carta la mañana de este miércoles y posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, ha pedido a Martínez que acceda a su petición.

"El alcalde tiene la oportunidad de buscar un consenso democrático con el principal partido de la oposición y debe saber poner límites a la ultraderecha", ha señalado.

Negueruela ha defendido que "en democracia no vale todo" y ha reprochado al PP y a Vox que pretendan cuestionar la legitimidad del presidente del Gobierno con su declaración como 'persona non grata'.

"El alcalde es el alcalde de todos y tiene que estar por encima de las circunstancias, parar a sus socios de la ultraderecha y saber que en democracia no todo vale", ha insistido.

Además, el también portavoz del PSIB en el Parlament, ha criticado de forma velada que no se haya hecho lo mismo con otras personas.

"Esta ciudad ha visto muchas circunstancias diversas de muchas personas que han tenido muchos tipos de actuaciones y nunca se ha llegado a una declaración como la que estamos viendo", ha apuntado.

Más directo ha sido el secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, quien ha afeado a los 'populares' que no pensaran en declarar 'persona non grata' al expresidente del Govern Jaume Matas, al El expresidente del PP de Palma y exconseller de Interior José María Rodríguez o al exregidor de Cort Rodrigo de Santos, todos ellos condenados por diferentes cuestiones.

"Y a Vox tampoco se le ocurriría condenar el franquismo", ha apostillado el socialista.

A su parecer, si el PP vota a favor de esta proposición --que cree que ha sido dictada por las sedes nacionales de ambos partidos-- demostraría que "no aceptan los resultados de las elecciones, el sistema democrático ni las normas parlamentarias".

"Lo único que podríamos entender es que el Ayuntamiento y el alcalde le estarían enviando un mensaje no a Pedro Sánchez sino a Alberto Núñez Feijóo diciéndole 'Ánimo, Alberto'. La verdad, esta forma de oposición no lleva a ningún lado ni muestra una alternativa real para gobernar España", ha sostenido.

El portavoz del grupo municipal socialista, Xisco Ducrós, ha argumentado que existe jurisprudencia judicial que señala que los ayuntamientos "no son competentes para declarar a nada ni a nadie 'non grato'".

Por lo tanto sería "un acuerdo ilegal" que, además, supondría una "pérdida de tiempo, una indignidad democrática y un insulto a la ciudadanía".

EL PP SE NIEGA

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, ha sido preguntado al respecto por los periodistas.

El regidor, que ha matizado que contestaba en calidad de portavoz del grupo municipal 'popular', ha dicho no encontrar motivos por los cuales no seguir adelante con la proposición.

"Hay hechos reiterados y suficientes como para pedir la dimisión del presidente. Podemos pedir la dimisión por esos hechos reiterados y por su desprecio a la ciudadanía de Palma", ha subrayado Bauzá, quien se ha preguntado "dónde están las inversiones prometidas" por Sánchez en materias como movilidad o vivienda.

A su parecer, es el PSOE de Palma quien debería cambiar el sentido de su voto. "Si votan en contra es que están a favor de los abusos sexuales, de la corrupción y del tráfico de influencias, y de este menosprecio por las instituciones democráticas y judiciales", ha sentenciado.

Además, sobre la supuesta ilegalidad esgrimida por Ducrós, el regidor ha acusado a los socialistas de llevar a cabo una acción similar en un ayuntamiento de Galicia hace años, aunque no ha concretado cuál.