El PSOE de Palma pide valentía al alcalde para eliminar las plazas de alquiler turístico existentes

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, y el portavoz del grupo socialista en Cort, Xisco Ducrós. - PSOE DE PALMA

Reclamarán una reunión con Martínez para abordar los proyectos que tiene previsto poner en marcha PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha reclamado valentía al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, para eliminar las plazas de alquiler turístico ya existentes.

Así se han expresado este miércoles el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, y el portavoz del grupo socialista en Cort, Xisco Ducrós, en una rueda de prensa previa al pleno de este mes de enero.

Los socialistas, no obstante, se han referido a la aparente intención de Martínez de llevar al pleno de febrero la prohibición del alquiler turístico en edificios unifamiliares.

"Desconocemos cuál va a ser su propuesta, lo que sí sabemos es que ya no basta con no permitir el alquiler turístico en chalets, hay que ser valientes y dar un paso más y revertir las plazas existentes. El objetivo es claro: recuperar los pisos y las casas para la ciudadanía", ha señalado Negueruela.

El también portavoz del PSIB en el Parlament ha criticado que, pese a que el alcalde "venía a solucionarlos problemas", estos "se han acentuado más".

"No es cierto que lo vayan a prohibir todo, fue un gobierno progresista el que en 2017 lo prohibió en pisos. Ahora queda una ínfima parte, en unifamiliares, que, durante casi tres años ha campado a sus anchas", ha recriminado.

De ahí que los socialistas hayan pedido "dar un paso más" y que se reviertan las licencias que ya existen. "La ley contempla que, cuando una licencia caduque, no se renueve, algo que no tendría coste para la administración", ha explicado Negueruela.

Los socialistas, ha anunciado, solicitarán mantener una reunión con Martínez para hablar de estos temas y conocer qué proyectos tiene pensado poner en marcha.

EL PRÓXIMO PLENO

Entre otros temas, en el próximo pleno pondrán sobre la mesa su propuesta para soterrar la Vía de Cintura, un proyecto que busca "unir barrios".

"El Consell de Mallorca ya ha dicho que sí. El alcalde tiene que abandonar sus macroproyectos, trabajar más por la ciudad y menos por el turismo", ha señalando Negueruela.

Además, los socialistas también llevarán, de nuevo, una proposición para declarar Palma como zona tensionada para poder limitar los precios de los alquileres y otra para frenar la cesión de suelo público a promotores privados.

"En un momento de máxima emergencia habitacional, no se puede regalar suelo para que unos pocos hagan negocio a costa de la mayoría", ha apuntado Ducrós.

Por último, los socialistas denunciarán la "mala gestión" de un alcalde que, han lamentado, "vive de espaldas a la gente y a la ciudad".

"Tenemos un alcalde incapaz de gestionar la ciudad, Palma no funciona porque su gobierno no funciona", ha dicho Ducrós, quien ha considerado "inaceptable" la situación actual.