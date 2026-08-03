El PSOE de Palma reclama a Cort refugios climáticos y más sombras en parques y zonas infantiles

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela. - PSOE

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha reclamado que, ante las olas de calor continuas que sufre la capital, se habiliten refugios climáticos, se adapten los centros escolares y se pongan más sombras en parques y zonas infantiles.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha señalado que uno de los principales problemas que tiene Palma es que no está preparada para afrontar el cambio climático. "El cambio climático es una realidad, es peligroso, afecta a la salud y, sin duda, esta ciudad no está trabajando", ha afirmado.

Negueruela ha explicado que "los niños de esta ciudad no tienen lugares donde jugar, no tienen espacios que estén preparados para hacer frente a estas temperaturas extremas".

"Los parques queman, los parques queman de verdad. Y no se han adaptado ni siquiera los espacios deportivos. Ni siquiera hay un plan", ha señalado el también candidato a la alcaldía.

El socialista ha afirmado, además, que las personas mayores que no tienen aire acondicionado no tienen un refugio donde poder ir a pasar unas horas. "No se han preparado las bibliotecas, las ludotecas, como hacen otras ciudades del Mediterráneo que se están adaptando y preparando espacios", ha añadido.

En un comunicado, el PSOE de Palma ha avanzado que está trabajando en un plan "ambicioso" para que Palma tenga más sombras y, sobre todo, "para preparar a los vecinos y vecinas a afrontar uno de los principales problemas de los próximos años".

"Al alcalde solo le interesa hacer grandes obras y grandes infraestructuras como Gesa pensadas para los turistas. No le interesa pensar cómo adecuar la ciudad al cambio climático y hacer frente a las temperaturas extremas porque pacta con Vox, negacionistas del cambio climático", ha concluido Negueruela.