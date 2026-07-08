El PSOE de Palma reclama mayor mantenimiento y presencia policial en El Rafal Nou

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, junto al regidor socialista Pepe Martínez y representantes vecinales del barrio de Rafal Nou. - PSOE DE PALMA

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha reclamado este martes mayor mantenimiento y presencia de la Policía Local en el barrio de El Rafal Nou y ha anunciado que trasladará estas y otras reivindicaciones vecinales en el pleno municipal de julio.

Según ha informado la formación en un comunicado, las demandas fueron recogidas durante una visita al barrio del secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, junto al regidor socialista Pepe Martínez y representantes vecinales.

Entre las principales quejas planteadas por los residentes figuran la falta de aparcamiento, el mal estado de las aceras y del parque Rosa Bueno, la deficiente iluminación de la calle Ses Salines y la existencia de una única pantalla informativa en todas las paradas de autobús del barrio.

Por su parte, Martínez ha advertido de que el barrio se encuentra amenazado por la gentrificación y el abandono y ha asegurado que el precio de la vivienda ha pasado de unos 200.000 a cerca de 400.000 euros como consecuencia, a su juicio, de la proliferación de pisos turísticos.

Asimismo, ha lamentado que la asociación de vecinos se haya quedado sin local y ha denunciado el deterioro de la plaza central, el mal estado de la calzada y de las fuentes, así como la falta de drenaje en las calles cuando se producen episodios de lluvia.

El PSOE de Palma ha señalado que llevará todas estas reivindicaciones al pleno de Cort de este mes con el objetivo de reclamar actuaciones para mejorar el estado del barrio y atender las demandas de sus vecinos.