El PSOE de Palma reivindica a las mujeres "silenciadas" por el franquismo con una mesa redonda y un documental - PSOE DE PALMA

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Palma (ASP) ha reivindicado a las mujeres que fueron "silenciadas" durante la dictadura franquista con la organización de una mesa redonda y la proyección de un documental.

El acto, celebrado este jueves en la sede de CCOO en Palma, contó con la presencia de la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, la fundadora del Círculo Mediterráneo y ex eurodiputada, Carmen Romero, y el historiador David Ginard.

La mesa redonda llevó por título 'Dones oblidades, democràcia conquerida', mientras que el documental, 'Dones oblidades', es una obra de recuperación histórica y de intervención política "contra el silenciamiento de las mujeres en la construcción de la memoria democrática", ha informado el partido en un comunicado.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, fue la encargada de abrir un "espacio de reflexión" para dar voz "a todas las mujeres que desafiaron los límites".

"La igualdad no llega sola, el poder no regala derechos, es necesario conquistarlos", subrayó la socialista, quien puso en valor el trabajo realizado durante la Segunda República para "abrir muchas puertas a las mujeres que la Guerra Civil y la dictadura hicieron volver atrás".

Es por ello, defendió, que la memoria "es importante para que las generaciones actuales y futuras puedan seguir".

La secretaria de Igualdad de la ASP, Victòria Ramos, moderó una mesa redonda en la que se abordaron cuestiones como "la importancia de recordar y defender la historia" y el papel del Partido Socialista en todo ello.

Para Sauquillo, el documental quiere "reconocer el trabajo de miles de personas que tenían una historia que contar". "La dictadura hizo que mujeres que eran protagonistas desaparecieran, volvieran a las casas y no pudieran ejercer sus carreras", subrayó la abogada.

También remarcó la importancia de "no olvidar la memoria, sobre todo ahora que han llegado los ultraconservadores a los gobiernos". "Lo primero que quieren es borrar la historia para contarla de otra manera. Quieren que las mujeres no volvamos a existir. Se deben seguir defendiendo los valores democráticos y la igualdad entre hombres y mujeres", añadió.

Romero, por su parte, puso el foco en el papel que el PSOE tuvo "en la lucha para que las mujeres pudieran conseguir el voto". "Pablo Iglesias, cuando fundó el partido, fue capaz de identificar las necesidades de las mujeres e incluyó en su programa el sufragio femenino en 1918. Se tiene que poner en valor", sostuvo.

También reivindicó que el mundo actual "es una conquista de muchas mujeres que han dado su vida" y puso la trayectoria de Matilde Landa como ejemplo de "la contribución de las mujeres a la lucha contra la dictadura".