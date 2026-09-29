El PSOE pide transparencia sobre el coste de las actuaciones de Manu Tenorio y Loles León

MENORCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alaior ha reclamado este martes al equipo de gobierno liderado por el 'popular' José Lluís Benejam conocer el coste real de las actuaciones del cantante Manu Tenorio, en el marco de la Feria del Turismo, y la de la actriz Loles León, con motivo del Orgullo LGTBI+ del pasado mes de junio.

El PSOE ha recordado que el Ayuntamiento defendió en su momento que la actuación de Manu Tenorio se ofrecía de manera gratuita, por lo que preguntan al Consistorio si existe un contrato con el artista o su oficina de representación y piden detalles sobre los gastos de sonorización, iluminación e infraestructuras técnicas, los derivados de desplazamientos, transportes y logística y los gastos de alojamiento, estancia y dietas del artista y de su equipo técnico o acompañantes. Finalmente, los socialistas solicitan información sobre los gastos correspondientes a seguros, responsabilidad civil y derechos de autor.

En relación a la actuación de Loles León, celebrada en el marco de la fiesta del Orgullo LGTBI+ del pasado junio, el PSOE de Alaior también exige información detallada sobre el gasto destinado a esta contratación.

En este caso, piden conocer cuál ha sido el coste total ejecutado por el Ayuntamiento de Alaior para la realización de la actuación, con el correspondiente desglose de todas las partidas y su importe.