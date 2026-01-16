El PSOE de Sant Antoni exige explicaciones al Ayuntamiento por la "dejadez y abandono" de varios barrios - PSOE

IBIZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sant Antoni de Portmany ha presentado una moción de control para exigir al equipo de gobierno explicaciones sobre el estado de dejadez y abandono que, según consideran, sufren los barrios de Ses Païsses, Can Bonet y Sol y Descanso donde residen más de 6.000 habitantes.

Así lo ha denunciado públicamente en un comunicado el grupo municipal, cuyo portavoz, Antonio Lorenzo, ha señalado que estos barrios llevan años sufriendo un "notable deterioro" del espacio público.

Esta situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones tanto por el grupo municipal como por los vecinos afectados "sin que se haya dado respuesta efectiva" por parte del Consistorio, ha asegurado.

Desde la formación han sostenido que "las imágenes reflejan una realidad preocupante: aceras rotas y levantadas que suponen un riesgo evidente para la seguridad de los peatones, especialmente personas mayores, menores y personas con movilidad reducida".

Además, han apuntado que la calzada presenta numerosos socavones y baches que dificultan la circulación y pueden provocar daños materiales y accidentes.

Según los socialistas, a esta situación se suma la presencia habitual de grandes charcos y acumulaciones de agua en zonas de aparcamiento y calles, consecuencia de un "deficiente" sistema de drenaje y falta de mantenimiento.

Estas deficiencias generan molestias, problemas de insalubridad y una evidente degradación del entorno urbano, han insistido.

El PSOE ha lamentado "el estado de suciedad generalizada y la proliferación de hierbas y maleza sin desbrozar en aceras, solares y espacios comunes, que transmiten una imagen de abandono y falta de atención municipal hacia estos barrios".

Ante esta situación, ha solicitado formalmente al equipo de gobierno que informe detalladamente sobre las actuaciones de mantenimiento y conservación previstas en estos barrios y dé explicaciones sobre los motivos de la "falta de intervención", a pesar de ser conocedores de la situación y de las reiteradas quejas vecinales.

Asimismo, el PSOE ha reclamado que se concrete un plan de actuación urgente con plazos definidos para proceder a la reparación de aceras, eliminación de socavones, mejora del sistema de drenaje en vías públicas, refuerzo de la limpieza viaria y retirada de hierbas y maleza.

"No podemos permitir que más de 6.000 vecinos sigan viviendo en estas condiciones, es una cuestión de dignidad, seguridad y calidad de vida", ha afirmado Lorenzo, quien ha insistido en que el equipo de gobierno "debe asumir su responsabilidad y actuar de manera inmediata para solucionar este problema que se arrastra desde hace demasiado tiempo".