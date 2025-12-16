El PSOE Sóller apuesta por la reforma del Defensora y por priorizar la cultura en el Ayuntamiento

Encuentro del PSIB de Sóller sobre cultura - PSIB

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Sóller ha apostado por "continuar empujando" para la reforma del teatro Defensora y por priorizar la cultura en el Ayuntamiento.

Así lo ha recogido la formación tras una conversación con expertos que han reflexionado y realizado aportaciones del sector cultural, celebrada en el salón de actos de Can Dulce, según ha informado el PSIB.

El encuentro se enmarca en la segunda edición de las 'Vesprades Socialistes' que en esta ocasión se han dedicado al futuro de los espacios culturales en el municipio y que ha contado con el actor Toni Gomila, la actriz Mariona Hauf, el activista Pere Andreo, el secretario general de los socialistas, Jaume Mateu, y una representación de la ciudadanía.

Precisamente, Gomila ha apostado por "empujar" el movimiento cultural de Sóller, impulsando alternativas rápidas mientras el Defensora no esté terminado. "Con actuaciones más modestas se pueden encontrar soluciones que, como mínimo, pueden ayudar a dar salida a iniciativas culturales que ya existen", ha señalado.

Igualmente, el actor ha hecho un repaso de la evolución de los espacios teatrales municipales en Mallorca, subrayando que se suelen encontrar tres tipos de espacios en los pueblos: los teatros, las sociedades obreras y los espacios promovidos por la Iglesia.

A su criterio, la "decadencia" de estos espacios a partir de los años 60 y 70 supuso la "degradación progresiva" hasta el punto que muchos se perdieron, como el Teatre Principal de Manacor o el Teatre d'Artà.

Para Gomila, estos ejemplos son parecidos a lo que pasó con el teatro Defensora y a partir del "hecho traumático" de la pérdida de estas infraestructuras, hubo una mayor sensibilización que ayudó a crear nuevos espacios.

De su lado, Pere Andreo, uno de los impulsores de la Plataforma Defensora, ha expuesto que el movimiento de "rabia e indignación" por el derribo del teatro se ha canalizado en forma de iniciativa ciudadana en positivo para reclamar su reconstrucción.

En este sentido, ha subrayado que técnicamente la reforma del Defensora será larga, pero que se tiene que continuar "empujando por parte de todos".

En el encuentro, Mariona Hauf ha expuesto su caso como un ejemplo de las dificultades de los ciudadanos de Sóller que quieren dedicarse a la cultura. Muchos, ha subrayado, han tenido que buscar fuera del municipio los recursos necesarios para dar salida a su vocación, una cuestión que "no es fácil".

Asimismo, los ponentes han coincidido en lamentar la "falta de priorización" de la cultura por parte del Ayuntamiento, criticando que la mayor parte del presupuesto se canaliza hacia el área de Fiestas, mientras que Cultura "siempre queda coja".

El secretario general de los socialistas de Sóller ha recogido las propuestas con el objetivo de "continuar empujando" para la reforma del Defensora y para implicar "mucho más" al Ayuntamiento en el apoyo "real y efectivo" a las iniciativas culturales locales.

Desde el PSIB han resaltado que su intención con estos encuentros es recoger sus aportaciones para que formen parte del proyecto socialistas de futuro para "cambiar Sóller" a partir del 2027.