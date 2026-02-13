PSOE y Sumar Més piden que la reforma constitucional del senador de Formentera sea por lectura única

Archivo - La diputada del PSOE Milena Herrera - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

IBIZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y el grupo Sumar, al que está adscrito MÉS, han registrado una petición para que la tramitación de la reforma constitucional para tener senador en Formentera sea por lectura única.

En un comunicado, desde el PSIB han explicado que así se plantea un proceso más ágil puesto que se evitan trámites y además es más garantista al no incluir otras cuestiones ajenas.

Ambas formaciones han reiterado que están "plenamente comprometidas" con Formentera para que deje de ser la única Isla sin representación en el Senado.

La diputada socialista Milena Herrera ha advertido de que al PP "se le han acabado las excusas", por lo que ha pedido a la formación que vote a favor de esta tramitación rápida y sin enmiendas y no bloquee que Formentera tenga sus derechos constitucionales.

El diputado por MÉS per Mallorca y Més per Menorca, Vicenç Vidal, ha incidido en que de la mano de Gent per Formentera se ha convencido a las fuerzas de la izquierda nacionalista de la Cámara para que voten a favor.

"Sería incomprensible que el PP, que conoce nuestra realidad insular, se mantenga en esta postura de traición", ha concluido.