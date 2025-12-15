PSOE y Unidas Podemos reclaman al Consell de Ibiza que no impida el transporte gratuito a personas empadronadas sin DNI - PSOE

IBIZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Unidas Podemos han presentado una propuesta conjunta para pedir que se rectifique la instrucción del Consell de Ibiza que impide a personas empadronadas sin DNI o NIE acceder a los abonos del transporte público.

En un comunicado conjunto, desde estos partidos han explicado que la decisión afecta a numerosas familias en la Isla que no podrán optar a la gratuidad del transporte público.

La portavoz socialista, Elena López, ha calificado de "cruel" la medida y ha reclamado la "retirada inmediata de la decisión de suspender la gratuidad del transporte y que las autoridades controlen y sancionen quién hace un mal uso de las tarjetas, en vez de castigar a estos colectivos".

Desde UP, su portavoz, Òscar Rodríguez, ha criticado esta decisión del PP, que ha enmarcado en una "deriva" similar a su gestión en la sanidad o prestaciones sociales.

En este sentido, ha lamentado que hayan decidido eliminar el derecho a un transporte público gratuito a vecinos que, a pesar de estar empadronados, todavía no tienen la nacionalidad o el permiso de residencia. Rodríguez ha defendido que estas personas son "fundamentales" para muchos sectores de la economía de Ibiza.

Los portavoces han exigido al presidente insular, Vicent Marí, que retire esta "política tan de ultraderecha" que, según han afirmado, "no están implementando en otros territorios donde el PP gobierna con Vox".

Además, han afirmado que no se han aportado evidencias de que los inmigrantes empadronados hayan sido responsables de los usos irregulares detectados.

PSOE y Unidas Podemos han alertado de que la aplicación de la instrucción "contribuye a estigmatizar" a los inmigrantes al vincularlos en temas sobre irregularidades y fraude.

En la moción conjunta instan al Consell a rectificar la decisión adoptada desde el 2 de diciembre y piden medidas de control hacia aquellos usos inadecuados de las tarjetas, sin perjudicar al que reside de forma efectiva en Ibiza.