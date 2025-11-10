Puente reivindica la reforma del Paseo Marítimo de Palma como la mayor actuación para integrar una ciudad con su puerto

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reivindicado la reforma del Paseo Marítimo de Palma, cuya inversión total asciende hasta los 63 millones de euros, como la mayor actuación llevada a cabo por el Gobierno para integrar una ciudad con su puerto.

De esta manera se ha expresado este lunes durante su intervención en un acto celebrado en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y tras recorrer los más de tres kilómetros del nuevo paseo.

En líneas generales, se ha ampliado en un 20% el espacio dedicado a los peatones quitándoselo al tráfico rodado y se han incorporado nuevos elementos urbanos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.

Gracias a estas modificaciones, ha celebrado Puente, el Paseo Marítimo de Palma seguirá "cumpliendo su papel de vía principal de la ciudad" pero atendiendo a los parámetros marcados por el Gobierno en su apuesta por la movilidad "activa y colectiva".

Con un 70% del espacio destinado a zonas verdes, el equivalente a 18 campos de fútbol, se conseguirá una mayor integración entre el puerto y los barrios más cercanos, ya que se reduce la "enorme barrera de tráfico" que suponían los seis carriles que antes estaban reservados a los vehículos.

Ahora, ha detallado, habrá 13 metros más de ancho entre las dos aceras y el carril bici recorrerá los más de tres kilómetros de la vía.

"En todas partes se empieza a hacer convivir las ciudades y los puertos, pero no se crean que en todas partes se ha hecho una actuación con este nivel de inversión de más de 50 millones de euros. No recuerdo ninguna de estas dimensiones en ninguna ciudad de España", ha asegurado.

BENEFICIOS PARA EL COMERCIO Y UN "ACTO DE JUSTICIA"

El ministro ha defendido que la ampliación de las aceras será una de las cuestiones que tendrán un mayor impacto sobre los comercios y locales de la zona, quienes verán aumentada su potencial clientela por la mayor afluencia de peatones.

"Tenemos tendencia a pensar que la gente que va en coche es la que compra, pero no es así o no necesariamente es así", ha sostenido.

También ha puesto en valor las mejoras en materia de seguridad como la mejor ubicación de las paradas de transporte público o el incremento de pasos seguros hasta un total de 26.

Puente ha reivindicado que se han pintado pasos de cebra aproximadamente cada 100 metros que permitirán un acceso directo al puerto a través de una zona "históricamente negra para la seguridad vial".

En la misma línea, el titular de Transportes ha destacado las mejoras realizadas en los sistemas de iluminación y riego, que permitirán minimizar el consumo, o la construcción de 200 kilómetros de nuevas tuberías de la red de saneamiento.

Además, se han plantado más de 2.300 árboles, se han creado 37.000 metros cuadrados de parterres para arbustos y plantas autóctonas, se han llevado a cabo trabajos en las redes de agua potable regenerada y separación de aguas pluviales y residuales y se han instalado miles de metros de canalizaciones para la red eléctrica de media tensión, gas, telefonía y fibra óptica.

El ministro, aunque ha admitido que conocía "muy poco" de la intervención, ha dicho sentirse "muy identificado" con ella tan pronto la ha visitado.

"Me reconozco mucho porque responde a la idea de movilidad y distribución urbana que yo tengo, de acercarnos a modelo en los que la distribución del espacio sea equitativa, que quien más lo utiliza tenga más espacio. Es un acto de justicia y de racionalidad urbana", ha sostenido.

Como "todo cambio genera distorsiones y problemas que hay que pensar cómo responder", ha dicho, se ha ofrecido al alcalde de Palma, Jaime Martínez, para intentar evitar estas cuestiones en la medida de lo posible.

UN PROCESO PARTICIPATIVO

Las obras de remodelación del Paseo Marítimo de Palma comenzaron el 18 de noviembre de 2022, aunque se comenzó a fraguar en 2019 y se materializó en 2020 con la firma del convenio entre la APB y el Ayuntamiento de Palma para la gestión futura de la vía.

De forma paralela, ha destacado Puente, la Autoridad Portuaria ha liderado un proceso participativo con comerciantes, vecinos y empresarios de la zona, con quienes han estado en continuo contacto para informarles acerca de los avances y conocer su opinión.

La ciudadanía, ha apuntado, también ha podido participar en el proyecto a través de iniciativas como la jornada popular de plantada de árboles y flores, un concurso de ideas para la iluminación navideña del paseo y la I Carrera Solidaria que se celebrará el próximo sábado para presentar al público el fin de las obras.

"Es una manera de hacer que la gente sienta que el resultado final también es suyo, que no todo se hace desde un despacho", ha manifestado.

Sobre este proceso también se ha expresado el presidente de la APB, Javier Sanz, quien ha reivindicado que se han tenido en cuenta "las sensibilidades de empresarios, comerciantes y vecinos de la zona".

"Si algo nos emociona especialmente es que este proyecto se ha construido para las personas. Desde el primer día apostamos por un modelo basado en la escucha activa y el diálogo directo con quienes viven y trabajan en este espacio. Esta relación no solo ha evitado conflictos sino que ha generado complicidad y sentido de pertenencia".

La Autoridad Portuaria, ha asegurado, siempre ha tenido la voluntad de "regalar a Palma un paseo para sus ciudadanos" y este domingo se les entregará "convertido en los que siempre debió ser, un lugar para las personas y para el encuentro".

UNA EXPOSICIÓN Y UN FIN DE SEMANA SOLIDARIO

La jornada, según ha informado la APB en un comunicado, ha incluido la inauguración de la exposición 'Un paseo por el Marítimo', que ofrece un recorrido histórico por la evolución del paseo desde sus orígenes hasta la actualidad.

La muestra explica cómo esta vía nació para responder a una necesidad estratégica, unir el muelle Viejo con el recién construido dique del Oeste y con los nuevos muelles de Paraires y Poniente, facilitando la conexión portuaria y el crecimiento del puerto de Palma.

El visitante podrá conocer cómo en 1944 se redactó el primer proyecto de construcción, que dio lugar a una carretera de servicio portuario abierta poco después al uso ciudadano. Con el paso de las décadas, el paseo fue evolucionando y adaptándose al desarrollo urbano de la ciudad, con sucesivas ampliaciones como su ensanchamiento a dos carriles para absorber el creciente tráfico rodado.

'Un paseo por el Marítimo' puede visitarse en el Port Centre del puerto de Palma (entrada por camino de la Escollera) de lunes a viernes entre las 10.00 y las 13.00 y las 16.00 y las 19.00 horas hasta el próximo 23 de diciembre.

Además, este fin de semana se celebrará la finalización de las obras con la celebración de una carrera solidaria cuyos beneficios irán destinados a Projecte Home Balears.

El evento comenzará el sábado con una feria de entidades deportivas y sociales en la plaza de SantO Domingo de la Calzada, junto con actividades gratuitas para todas las edades.

El domingo 16, a partir de las 10.00 horas, se dará la salida a la carrera de los 10 kilómetros que recorrerá por primera vez zonas portuarias habitualmente cerradas al público. A continuación, tendrán lugar las carreras infantiles, otra carrera de 4 kilómetros y la caminata popular de la misma distancia.