Puente tiene la mano al Govern para impulsar la red ferrovaria de Mallorca y recuperar el convenio de carreteras

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tendido la mano al Govern para impulsar la red ferroviaria de Mallorca y recuperar el convenio de carreteras.

Así se ha expresado este lunes durante su visita a Palma para conocer de primera mano las obras de reforma del Paseo Marítimo de la ciudad, el cual ha recorrido acompañado por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Puente, durante su intervención en un acto celebrado posteriormente en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), ha reiterado su voluntad de analizar la viabilidad de las actuaciones previstas para ampliar la red ferroviaria mallorquina.

Esta cuestión, ha apuntado, es uno de los temas que han tratado durante la visita al Paseo Marítimo, en la que también ha participado el conseller de Vivienda, Movilidad y Transportes del Govern, José Luis Mateo.

"En estos escenarios es muy fácil el diálogo y también los acuerdos. Estamos esperando unos datos de demanda y rentabilidad que solicitamos y nos hemos emplazado para reunirnos y abordar el futuro ferroviario de Mallorca", ha indicado.

El ministro ha refrendado el "máximo interés" que el Gobierno tiene en estos proyectos, dado que el ferrocarril es la "gran apuesta" por la movilidad sostenible.

Puente ha recordado que ya se han firmado sendos protocolos con Tenerife y Gran Canaria para impulsar los trenes en el archipiélago canario y ha considerado que "Mallorca no se puede quedar atrás".

"Estamos absolutamente comprometidos con el crecimiento de la red ferroviaria y el Gobierno estará al lado del Govern para avanzar en este terreno", ha insistido. Respecto al convenio de carreteras ha asegurado que "no hay ningún problema para seguir avanzando" en su recuperación.