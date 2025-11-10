La visita del ministro Óscar Puente al remodelado Paseo Marítimo de Palma, en imágenes

PALMA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado este lunes el remodelado Paseo Marítimo de Palma después de tres años de obras y más de 60 millones de euros de inversión.

Puente ha estado acompañado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, el conseller de Vivienda, Movilidad y Territorio, José Luis Mateo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Durante el recorrido por parte de los tres kilómetros de paseo también han estado presentes el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, o el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Javier Sanz.

En líneas generales, se ha ampliado en un 20% el espacio dedicado a los peatones quitándoselo al tráfico rodado y se han incorporado nuevos elementos urbanos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista, de modo que el 70% del espacio son ahora zonas verdes.

Estas reformas, ha reivindicado Puente en una comparecencia posterior, conseguirán una mayor integración entre el puerto y los barrios más cercanos, ya que se reduce la "enorme barrera de tráfico" que suponían los seis carriles que antes estaban reservados a los vehículos.

"En todas partes se empieza a hacer convivir las ciudades y los puertos, pero no se crean que en todas partes se ha hecho una actuación con este nivel de inversión. No recuerdo ninguna de estas dimensiones en ninguna ciudad de España", ha asegurado el ministro.

Estas son algunas de las imágenes más destacadas de la visita de Puente a Palma, captadas por el fotógrafo de Europa Press Isaac Buj: