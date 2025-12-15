Punto y final al Club de Lectura de Carme Riera con la participación de la autora en el Arxiu del Regne de Mallorca - CAIB

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Club de Lectura de Carme Riera ha finalizado este lunes con la participación de la autora en el Arxiu del Regne de Mallorca.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que en el marco de las actividades organizadas con motivo de la celebración de los 50 años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora', de Carme Riera, el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha organizado estos meses un club de lectura, en colaboración con la Biblioteca Pública de Can Sales de Palma, programado desde el 13 de octubre hasta este lunes, 15 de diciembre, en el que se han comentado tres obras que ponen de relieve la memoria y la identidad de la autora mallorquina: 'Temps d'innocència', 'Te deix, amor, la mar com a penyora' y 'La meitat de l'ànima'.

Este lunes, 15 de diciembre, con motivo de la conclusión del Club de Lectura de Carme Riera, ha tenido lugar una conversación entre la autora, Carme Riera, la dinamizadora del club, Irene Zurrón, y el público asistente al acto, entre el cual ha habido muchos participantes del Club de Lectura en Palma y en otros municipios de la isla, en la sala de actos del Arxiu del Regne de Mallorca.

Durante la conversación se han tratado temas como el paso inexorable del tiempo, la literatura como manera de entender la vida y el mar, que es el gran protagonista del libro conmemorado y de casi toda la obra de Riera.

Además, los asistentes al acto también han podido visitar la exposición 'Carme Riera, l'amor, la mar', comisariada por Lucía Garau y Bàrbara Galmés y diseñada por Antoni Garau, que estará abierta al público hasta el próximo día 23 de enero de 2026.

El proyecto expositivo presenta una muestra de la biografía de la autora y todo lo que rodeó la creación de la compilación de relato de la obra 'Te deix, amor, la mar com a penyora' en el contexto de la época: el nacimiento de Riera en la lectura y la escritura; los maestros y amigos con quienes se relacionó; los primeros libros que leyó, los que la influyeron, los que ella misma seleccionó de su amplia producción, y los de otros autores que también publicaron el mismo año, así como la música que escuchaba, el cine y el teatro que veía o las revistas que compraba.

Durante el acto, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha destacado que "en torno a las actividades organizadas con motivo de la celebración de los 50 años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora', de Carme Riera, este acto de clausura con presencia de la autora ha sido una nueva muestra del compromiso de este Govern para acercar al público la cultura de esta tierra, como es la figura y la obra de la autora mallorquina".

Además, el director del IEB, Llorenç Perelló, ha añadido que "simbólicamente, este acto de clausura del Club de Lectura de Carme Riera también lo ha sido del Año Riera 2025 y, continuando con los objetivos estratégicos de esta institución, la celebración de esta conmemoración ha sido una manera de reivindicar el papel clave de la cultura propia dentro de la sociedad actual".