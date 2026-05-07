Una quincena de alumnos de Adema participan en una exposición colectiva en la Bienal de Venecia

Estudiantes de Adema en la exposición colectiva de la Bienal de Venecia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha acompañado este jueves a los 15 alumnos del Grado en Bellas Artes de Adema en la inauguración de su exposición colectiva en el Palazzo Bembo de Venecia, en el marco del programa oficial del European Cultural Centre, vinculado a la Bienal de Venecia.

Al acto han asistido el director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Andrés Ferrer, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló, junto con miembros del equipo directivo de Adema, según ha informado la institución insular en un comunicado.

Ferrer ha destacado que esta presencia en Venecia "abre una vía de visibilidad muy importante" para el talento emergente de Mallorca y confirma que la isla es también "un espacio de creación contemporánea y nuevas voces".

La exposición reúne una selección de trabajos de final de grado de Aina Parpal, Rebeca Morey, Mar Font, Paula Cheillada, Doris Obermayr, Margalida Serra, Martina Pinosa, Maria Barceló, Júlia Vidal, Clara Rigo, Marina Pons, Laia Sastre, Biel Riera, Arnau Llabrés y Joan Seguí.

Todos ellos han superado el proceso de valoración curatorial del European Cultural Centre, lo que sitúa esta muestra como "un paso adelante" para la presencia del talento universitario balear en circuitos internacionales.

La alegría y la emoción del alumnado han marcado la jornada, después de cuatro años de formación e investigación artística. Muchos han coincidido en que exponer en Venecia representa "un punto de inflexión en su recorrido creativo". Tal como expresa una de las estudiantes, "es un sueño que no imaginaban posible cuando empezaron el grado", ya que al ver su trabajo en este contexto "les confirma que todo el esfuerzo ha valido la pena".

Participar en un espacio como el Palazzo Bembo, un edificio histórico del siglo XV situado junto al Puente de Rialto y frente al Gran Canal, ha sido para ellos una experiencia que consolida su crecimiento personal y artístico.

La propuesta artística, dirigida por la jefa de estudios del Grado, Amparo Sard, se articula en torno a las relaciones entre individuos, comunidades y entornos, y explora cómo las narrativas personales influyen en la experiencia humana colectiva. Sard ha destacado que los proyectos presentados "reflejan una mirada contemporánea y la exploración de lenguajes visuales innovadores".

La exposición podrá visitarse hasta el mes de noviembre y forma parte de un programa que reúne a artistas, instituciones académicas y organizaciones culturales de diversos países, al situar a una nueva generación de jóvenes creadores de Baleares en "uno de los principales circuitos del arte contemporáneo".