Una quincena de empresas náuticas de Baleares presentan sus novedades en la feria más importante del sector - CAIB

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de empresas náuticas de Baleares han presentado sus novedades en la feria de Metstrade (Amsterdam, Países Bajos), considerada la más importante del sector a nivel mundial.

Su presencia en el acontecimiento, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN).

Las empresas de Baleares han tenido un espacio en el estand de la asociación para presentar sus productos, mantener reuniones y establecer relaciones.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha visitado Metstrade para entrevistarse con las diferentes empresas baleares.

También se ha visto con los directivos de las organizaciones Ifbso e Icomia, que aglutinan buena parte de las ferias y congresos náuticos, para estudiar posibles sinergias con el Palma International Boat Show, el certamen náutico de Palma.

Además, ha hablado sobre la importancia del sector náutico de Baleares dentro del ámbito internacional en una charla organizada en el estand de ANEN.

Entre las empresas que han presentado productos en Metstrade hay compañías de equipamiento, de reparación y mantenimiento de embarcaciones, de motores y generadores, de contratación de tripulación, además de diseño y arquitectura naval.

En concreto, han asistido Supermercado Náutico, Viamar, Dahlberg, OS Safety Equipment, Seateach, Waterline, Metalnox, Bravo Yacht Design, Astilleros de Mallorca, Akupalma, Nautipaints, Marine Point y Warren Maritime.