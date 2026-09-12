Una quincena de entidades se suman a la protesta contra la ampliación del aeropuerto de Palma - PLATAFORMA CONTRA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de entidades vecinales, ecologistas y contra la turistificación se han sumado a la protesta convocada para el próximo 20 de septiembre contra la ampliación del aeropuerto de Palma.

Entre sus principales reclamaciones destacan el freno a la apertura de nuevas rutas aéreas, la prohibición de los vuelos nocturnos y de los jets privados, la eliminación de las subvenciones a los carburantes de la aviación y la cogestión aeroportuaria.

Esta manifestación, presentada este sábado en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, tendrá sus réplicas en Eivissa y Barcelona y coincidirá con la semana de acciones para reducir vuelos bautizada como 'Stay Grounded'.

El lema principal de la movilización, según ha informado la Plataforma contra la ampliación del aeropuerto de Palma en un comunicado, será 'Contra la ampliación del aeropuerto'.

Los convocantes han destacado la coincidencia de la protesta con la retirada del veto del Gobierno contra la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares y la oposición de Aena, que considera que la normativa sería contraria a la Constitución.

Además, tendrá lugar diez días antes de que el Ministerio de Transportes deba aprobar de forma definitiva el DORA III, que contará con un prespuesto de 13.000 millones de euros y, a juicio de los organizadores, "incrementará la capacidad operativa de los aeropuertos del Estado".

En Baleares, han señalado, la inversión ascenderá a los 1.000 millones de euros y permitirá incrementar los pasajeros en sus tres aeropuertos. En Palma aumentará un 5,6% hasta los 35,7 millones, en Eivissa alcanzará los 10 millones y en Menorca se rozarán los 4,6 millones.

La Plataforma ha recordado que desde 2019 ya son varias las ocasiones que han salido a la calle para poner de manifiesto las "mentiras" tanto del director de Son Sant Joan, Tomás Melgar, como de la expresidenta del Govern Francina Armengol "al negar cualquier incremento de la capacidad operativa".

En 2026, han lamentado, la ciudadanía se sigue enfrentando a las "reiteradas mentiras" tanto de Melgar como de la actual líder del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens.

CONTRA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

El segundo lema de la protesta será 'Basta de promoción turística' dado que los organizadores entienden que el Govern "engaña con discursos de contención turística mientras se vuelve a batir el récord de vuelos y se continúan abriendo nuevas rutas aéreas e incrementando las frecuencias".

También han denunciado públicamente que el "proyecto de ampliación" del aeropuerto de Palma suponga la "reactivación" del parque fotovoltaico de Son Bonet, que el Govern ya ha abierto a exposición pública pese a la oposición de todos los grupos políticos del Parlament, y el impacto de la actividad de los jets privados.

Hasta el pasado agosto, han advertido los organizadores de la movilización, llegaron a los aeropuertos de Baleares 17.644 jets privados que generaron 102.000 toneladas de emisiones contaminantes, el equivalente a la contaminación media de 22.173 personas en un año en España.

A la protesta, por el momento, se han sumado la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Fridays For Future Mallorca, Terraferida, el GOB Mallorca, ATTAc Mallorca, las asociaciones vecinales de Sa Casa Blanca, Sant Jordi y Es Coll d'en Rabassa, 'Menys Tursime, Més Vida', Son Bonet Pulmó Verd, SOS Residents, el STEI y Greenpeace Baleares.