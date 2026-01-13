Una quincena de jóvenes procedentes de seis países europeos realizan voluntariados en Baleares

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, recibe a los jóvenes voluntarios europeos destinados en Baleares. - CAIB

Una quincena de jóvenes procedentes de seis países europeo, miembros todos ellos del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), realizan actualmente diferentes voluntariados en Baleares.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y otros cargos de la Conselleria les han recibido este martes para conocer los proyectos que llevan a cabo en entidades o ayuntamientos del archipiélago.

Su estancia en las Islas, según ha informado la Conselleria en un comunicado, tiene una duración máxima de un año y cada proyecto tiene un coste de entre 9.000 y 12.000 euros que cubre totalmente la Comisión Europea.

Los jóvenes proceden de Italia (5), Alemania (4), Eslovaquia (2), Francia (2), Bélgica (1), Estonia (1) y llevan a cabo su voluntariado en el GOB Menorca, en los ayuntamientos de Sant Lluís y Pollença, en el Club Náutico de Santa Eulària y en la entidad Son Barrina.

Los proyectos son de custodia agraria, un vivero de plantas autóctonas, la agricultura ecológica, talleres en escuelas, tareas en un geriátrico, ludoteca infantil e información juvenil.

Estos días están recibiendo una formación obligatoria por la que todos los jóvenes del CES deben pasar cuando llegan al destino y donde se les informa, entre otros, de sus derechos y deberes, los aprendizajes y aspectos prácticos.

La consellera se ha interesado por los proyectos y por el hecho de que estos jóvenes hayan elegido las Islas para llevarlos a cabo, además de agradecer la colaboración de las entidades, ayuntamientos y de los técnicos del servicio de Juventud de la Conselleria.

"Este programa es una oportunidad de desarrollo personal para vosotros, y os quiero agradecer vuestra implicación con la sociedad de las Islas y vuestro interés a la hora de elegir un proyecto que, en la mayoría de casos, tiene una vertiente social", ha dicho.