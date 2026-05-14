Rafa Nadal inaugura su nuevo museo en Manacor, un recorrido por su vida dentro y fuera de la pista

El tenista Rafael Nadal, durante la presentación de la ampliación del Rafa Nadal Museum en su complejo deportivo de Manacor, a 14 de mayo de 2026, en Manacor, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Rafa Nadal ha inaugurado este jueves su nuevo museo, en Manacor, que bajo el lema 'Inside the Legend', ofrece un recorrido íntimo de su vida dentro y fuera de la pista.

Así lo ha presentado el manacorí en un acto este jueves, en el que ha explicado que este nuevo museo, a diferencia del espacio anterior, refleja "de una manera más íntima" su carrera y su vida.

El espacio, con grandes recursos audiovisuales y diferentes salas, alberga desde objetos personales de Nadal, así como de otros deportistas internacionales.

El recorrido comienza con un túnel audiovisual inmersivo que introduce al visitante en la mente del joven Rafa, en sus sueños de infancia y en la pasión por el deporte que marcó sus primeros pasos.